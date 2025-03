‘Centro de gravedad permanente’: ¿hitazo o flop?

JENESAISPOP os ofrece una opinión a favor y otra en contra del single actual de Rigoberta Bandini, ‘Centro de gravedad permanente’, así como la posibilidad de votar en una encuesta sobre el álbum. ‘Jesucrista Superstar‘ es nuestro Disco de la Semana.

El vídeo dirigido por Celia Giraldo y coreografiado por Laura Alcalá incluye un cadáver que remite al cine negro, un misterio que remite al pop de los 60, un arma homicida y un cameo chanante de Esteban Navarro, co-productor del tema junto a Stefano Macarrone y esposo de la artista.

«Ninguno de los singles presentados hasta ahora de ‘Jesucrista Superstar’ me parecía al nivel de ‘Julio Iglesias’, ‘Perra’, ‘In Spain we call it soledad’ y compañía. Hasta ahora. ‘Busco un centro de gravedad permanente’ es uno de esos temazos con su épica bigger than life que Rigoberta sabe hacer tan bien, y sin duda uno de los mejores temas contenidos en el para mí irregular ‘Jesucrista Superstar’ (quizás el mejor, ahí ahí con ‘Los milagros nunca ocurren al salir de un after’).

La colección de frases lapidarias (“te alegro el día sin querer”, “estas ganas de morder creo que me van a enloquecer”) y el humor característico de Ribó (lo de Sean Penn, lo de la nariz) en las estrofas desemboca en la angustia existencial del estribillo. Todo lo que se supone que tienes que conseguir para ser feliz; mejor dicho, todo aquello con lo que te tienes que conformar para ser feliz, que incluso en otros cortes del disco parece que funciona, aquí choca contra un muro. “None of dem make me feel anything”, que decía Robyn.

Y encima llega ese puente donde se abrazan del todo los homenajes a Battiato y a ‘Jesucristo Superstar’. Y ese outro instrumental que a algunos les parecerá hortera, y a otros nos parece maravilloso. Para los que teníamos dudas con esta etapa de Rigoberta, ‘Busco un centro de gravedad permanente’ hace honor al título del disco y afianza nuestra fe». Pablo N. Tocino.

«El ‘Busco un centro de gravedad permanente’ de Rigoberta Bandini me descentra. Me gusta demasiado la casi homónima de Franco Battiato y, confieso, no soy demasiado fan de Paula Ribó. Aunque confiaba en ella. Con ese título, esperaba un buen homenaje. Algo con un estribillo más rotundo, con bien de italo disco y bien de subidones. Pero no un tema como este, que no arranca. Encima le tengo que sumar la voz susurrada de las estrofas, los gritos del estribillo, los efectos y efectismos del final para acabar de irritarme. Y no se acaba nunca… Desde luego, si quería reflejar hastío y falta de ganas de vivir, lo ha conseguido de sobra». Mireia Pería.

Rigoberta Bandini presenta ‘Jesucrista Superstar’ en las siguientes ciudades:

31 DE MAYO SEVILLA

6 DE JUNIO BILBAO

7 DE JUNIO PAMPLONA

13 DE JUNIO MALLORCA

20 DE JUNIO ZARAGOZA

21 DE JUNIO A CORUÑA

28 DE JUNIO BARCELONA

4 DE JULIO MURCIA

5 DE JULIO VALENCIA

16 DE JULIO MADRID (AGOTADO)

18 DE JULIO MÁLAGA

1 DE AGOSTO GRAN CANARIA

2 DE AGOSTO TENERIFE



¿Qué te ha parecido 'Jesucrista Superstar' de Rigoberta Bandini? Discazo, lo estoy oyendo mucho

Está bien, aunque hay cosas y cosas

No es para mí Ver resultados