Las mejores canciones de 2024 para el público de JNSP

Redacción y público de JENESAISPOP coinciden en que ‘BRAT’ es el Mejor Disco de 2024; y redacción y público coinciden en que ‘Good Luck, Babe!’ de Chappell Roan es la Canción del Año. Dedicaremos a la artista el podcast de esta semana, aprovechando que se ha hecho con el Grammy a Artista Revelación.

Charli XCX sitúa 4 canciones de ‘BRAT’ entre las más votadas por la audiencia, la misma cantidad de canciones que logra situar su amiga Billie Eilish de su álbum ‘HIT ME HARD AND SOFT’. Esto significa que Billie Eilish coloca 5 temas en la lista, la 5ª siendo obviamente ‘Guess’, su dúo con Charli XCX. Parece que se ha quedado buen año para ambas.

Destaca la buena valoración de ‘Eusexua’ de FKA twigs que ha hecho la audiencia. El que fue solo el 25º mejor tema de 2024 para nuestra redacción, asciende al podio para la audiencia. Los votos se emitieron un mes antes de que saliera el álbum. También os ha encantado, aunque eso ya lo intuíamos, ‘Angel of My Dreams’ de Jade: la 5ª mejor canción de 2024 para vosotros. Además, otro tema de Jade, ‘Fantasy’, ha recibido puntos ya más modestos, pero suficientes para llegar al top 40.

Vampire Weekend sorprenden apareciendo 3 veces en la lista, ninguna de las cuales es con ‘Classical’. Sois más de ‘Capricorn’, de ‘Mary Boone’ e incluso de ‘Connect’. Alcalá Norte pueden estar contentos porque no solo bordean el top 10 con ‘La vida cañón’ sino el top 20 con ‘La calle Elfo’. Eso sí, la canción nacional del año es ‘Despertar’ de Alizzz con Maria Arnal. Un tema que os ha convencido más que el disco completo de Alizzz. ¿’Mirando al techo’, ‘En tu casa o en la mía’, alguien?

Entre los temas que aúpa la audiencia están ‘Starvation’ de Aurora, ‘Born With as Broken Heart’ de Damiano David -que no llegó tan alto en nuestro top 100- y ‘Tengo un pensamiento’ de Amaia, que para nosotros computará este 2025 al haberse editado en diciembre. Los usuarios trendsetter que han votado por ‘Messy’ de Lola Young antes de que escalara al top 1 británico o entrara apenas en listas españolas son Xanti1982, Labecaria y Yomismo. Fiaos de sus opiniones cuando les leáis.

La gran ausente de esta lista de mejores canciones de 2024 para la audiencia -en tanto Taylor Swift ha logrado colarse por los pelos-, es Beyoncé. ‘Cowboy Carter’ es el 8º mejor disco de 2024 para el público de JENESAISPOP, pero cuando ha llegado la hora de votar por sus canciones, el público se ha dividido entre ‘Bodyguard’, ‘Tyrant’ con Dolly Parton y ‘II Most Wanted’ con Miley Cyrus. Curiosamente no ha habido un solo voto registrado para ‘Texas Hold’Em’, número 1 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Tanto Beyoncé como Taylor han sido mencionadas como lo peor del año en vuestros mails, en torno a una decena de veces cada una.

Estas son las 38 canciones que han recibido votos significativos de al menos 2 personas, sumando votos recibidos por mail y en los foros. Podéis consultar la lista exclusiva de foreros compilada amablemente por Xtian23 en este hilo.

1.-Chappell Roan / Good Luck, Babe!

2.-Charli XCX / 360

3.-FKA twigs / Eusexua

4.-Charli XCX, Lorde / Girl, You Are So Confusing

5.-Jade / Angel Of My Dreams

6.-Fontaines DC / Starsburster

7.-Billie Eilish / Birds of a Feather

8.-Ariana Grande / We Can’t Be Friends

9.-Charli XCX, Billie Eilish / Guess

10.-Billie Eilish / L’amour de ma vie

11.-Alizzz, Maria Arnal / Despertar

12.-Alcalá Norte / La vida cañón

13.-Dua Lipa / Training Season

14.-Sabrina Carpenter / Espresso

15.-Vampire Weekend / Capricorn

16.-Billie Eilish / Chihiro

17.-Jessica Pratt / Life Is

18.-St Vincent / Broken Man

19.-Bruno Mars, Lady Gaga / Die With a Smile

20.-The Cure / Alone

21.-Sabrina Carpenter / Please Please Please

22.-Alcalá Norte / La Calle Elfo

23.-Lady Gaga / Disease

24.-Charli XCX / 365

25.-Aurora / Starvation

26.-Damiano David / Born With a Broken Heart

27.-Father John Misty / Mahashmashana

28.-Amaia / Tengo un pensamiento

29.-Lola Young / Messy

30.-Vampire Weekend / Connect

31.-Carolina Durante / Normal

32.-Billie Eilish / Greatest

33.-Jamie xx / Life

34.-Vampire Weekend / Mary Boone

35.-Taylor Swift, Post Malone / Fortnite

36.-JADE / Fantasy

37.-Lisa, Rosalía / New Woman

38.-Magdalena Bay / Image