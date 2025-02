Los mejores discos de 2024 para el público de JNSP

Los lectores de JENESAISPOP habéis elegido ‘BRAT’ de Charli XCX como Disco del Año. La elección no es una sorpresa para nadie, pues 2024 fue claramente el año de la artista y el público ya aupó otras obras suyas entre lo mejor del año. ‘Crash’ fue el 11º mejor álbum de 2022 para los votantes; y ‘how i’m feeling’ now’ el 18º mejor de 2020. Incluso si nos vamos a su debut, ‘True Romance’, ya apareció entre las preferencias del público, en el puesto 29 de lo mejor de 2013.

Aquel año, por cierto, Vampire Weekend hicieron el mejor álbum del año para nuestra audiencia, ‘Modern Vampires of the City‘, y 11 años después han quedado en un honroso tercer puesto con ‘Only God Was Above Us’. En el 2º lugar queda el último álbum de Billie Eilish, ‘Hit Me Hard and Soft’.

Los votos que publicamos a continuación corresponden a la suma de los votos recibidos por correo electrónico, y los depositados en nuestros foros. En nuestros foros se ha publicado la lista exclusiva de foreros, recopilada gentilmente por el usuario Xtian23.

Así, se observa claramente que el voto depositado por correo electrónico eleva los lanzamientos de Dua Lipa, Taylor Swift y Pet Shop Boys. Por el contrario, los foreros han votado más por Beth Gibbons y por Jessica Pratt. No así por Julia Holter, que si no nos equivocamos, no ha recibido un solo sufragio de nadie, ni siquiera para el single ‘Spinning’.

En comparación con lo que fue la lista de la redacción de JENESAISPOP de los mejores discos de 2024, que podéis encontrar ampliada en nuestro Anuario, los álbumes que nos gustaron y menos han entusiasmado a nuestros lectores son los de Julia Holter, Arooj Aftab, Adrianne Lenker, Fabiana Palladino y, de manera muy sorprendente, Alizzz.

Por el contrario, los lectores eleváis los trabajos de Aurora, Linkin Park, muy especialmente Allie X, y también el EP de Tove Lo, ‘Heat’. También destaca la buena posición que dais a The Last Dinner Party o a Ariana Grande. Estos son los 33 álbumes que han recibido votos significativos de más de 1 persona, que esa es otra noticia: la amplísima diversidad del voto. Más de 100 discos han recibido puntos, pese a que solo pedíamos un top 5.

1.-Charli XCX / Brat

2.-Billie Eilish / Hit Me Hard and Soft

3.-Vampire Weekend / Only God Was Above Us

4.-Magdalena Bay / Imaginal Disk

5.-Fontaines D.C. / Romance

6.-Beth Gibbons / Lives Outgrown

7.-Jamie xx / In Waves

8.-Beyoncé / Cowboy Carter

9.-Ariana Grande / Eternal Sunshine

10.-The Cure / Songs of a Lost World

11.-Nilüfer Yanya / My Method Actor

12.-Allie X / Girl With No Face

13.-Dua Lipa / Radical Optimism

14.-Jessica Pratt / Here in the Pitch

15.-Taylor Swift / The Tortured Poet’s Department

16.-Cindy Lee / Diamond Jubilee

17.-Alcalá Norte / Alcalá Norte

18.-The Last Dinner Party / Prelude to Ecstasy

19.-Kali Uchis / Orquídeas

20.-Father John Misty / Mahashmashana

21.-Clairo / Charm

22.-Pet Shop Boys / Nonetheless

23.-Aurora / What Happened to the Heart

24.-Carolina Durante / Elige tu propia aventura

25.-Nathy Peluso / Grasa

26.-Linkin Park / From Zero

27.-Empress of / For Your Consideration

28.-Tove Lo / Heat

29.-Nick Cave & The Bad Seeds / Wild God

30.-Rebe / ¿Es que acaso no me oyes?

31.-St Vincent / All Born Screaming

32.-Cigarettes After Sex / X’s

33.-Röyksopp / Nebulous Nights