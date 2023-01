Discos Del Año Lectores: ‘MOTOMAMI’ de Rosalía, top 1

La lista de mejores discos de 2022 para los lectores de JENESAISPOP ya es pública y deja un top 3 exacto al del Anuario: ‘MOTOMAMI‘ de Rosalía ocupa el primer puesto con 157 votos y ‘RENAISSANCE‘ de Beyoncé el segundo con 104, ambos a años luz por votos de ‘Once Twice Melody‘ de Beach House, que logra llegar a la tercera posición con 46 puntos contabilizados.

Por contra, el top 10 de lectores es radicalmente diferente al de la web. Por comparación, solo el disco de Rocío Márquez y BRONQUIO aparece tanto en uno como en otro. Después, en la lista de lectores llegan al top 10 los discos de Ethel Cain, FKA twigs, Florence, Sudan Archives y Weyes Blood, y quedan excluidos Kendrick y Rigoberta, que aparecen más abajo. Black Country, New Road se alzan hasta el puesto 5, y Kae Tempest no entra en el top 10… ni en ningún lugar de la lista.

Entre las sorpresas, los lectores apuestan por trabajos que no han sido especialmente queridos o «hypeados» por la crítica este año, véanse los publicados por Christine and the Queens, Carly Rae Jepsen o Avril Lavigne, y también Rauw Alejandro consigue una posición, distanciándose de la valoración que recibía el disco en los comentarios de esta misma web. Os dejamos con la lista completa:

01.- Rosalía / MOTOMAMI (157)

02.- Beyoncé / RENAISSANCE (104)

03.- Beach House / Once Twice Melody (46)

04.- Rocío Márquez y BRONQUIO / Tercer cielo (43)

05.- Black Country, New Road / Ants from Up There (40)

06.- Weyes Blood / In the Darkness Hearts Aglow (28)

07.- FKA twigs / CAPRISONGS (27)

08.- Sudan Archives / Natural Brown Prom Queen (27)

09.- Florence + the Machine / Dance Fever (25)

10.- Ethel Cain / Preacher’s Daughter (22)

11.- Charli XCX / CRASH (21)

12.- Björk / Fossora (20)

13.- Bad Bunny / Un verano sin ti (19)

14.- Röyksopp / Profound Mysteries III (18)

15.- Big Thief / Dragon New Mountain I Believe in You (17)

16.- The Weeknd / DAWN fm (16)

17.- Mitski / Lauren Hell (16)

18.- Natalia Lafourcade / De todas las flores (15)

19.- Alvvays / Blue Re (13)

20.- Arcade Fire / WE (12)

21.- Cariño / CARIÑO (12)

22.- Amaia / Cuando no sé quién soy (11)

23.- AURORA / The Gods We Can Touch (11)

24.- Angel Olsen / Big Time (10)

25.- The 1975 / Being Funny in a Foreign Language (10)

26.- Nilüfer Yanya / PAINLESS (10)

26.- Rigoberta Bandini / La emperatriz (10)

26.- Orville Peck / Bronco (10)

29.- Sondre Lerche / Avatars of Love (10)

30.- Tove Lo / Dirt Femme (9)

30.- Arctic Monkeys / The Car (9)

32.- Hikaru Utada / BADモード (9)

33.- Jockstrap / I Love You Jennifer B (8)

34.- Wet Leg / Wet Leg (8)

35.- Christine and the Queens / Redcar les adorables étoiles (8)

35.- El Último Vecino / Juro y prometo (8)

37.- Ravyn Lenae / HYPNOS (8)

38.- Taylor Swift / Midnights (7)

39.- Carolina Durante / Cuatro chavales (7)

40.- Kendrick Lamar / Mr. Morale & the Big Steppers (7)

41.- Stromae / Multitude (7)

42.- Cate Le Bon / Pompeii (7)

42.- Rauw Alejandro / SATURNO (7)

44.- Carly Rae Jepsen / The Loneliest Time (6)

45.- Avril Lavigne / Love Sux (6)

46.- Los Estanques y Anni B Sweet / Burbuja cómoda y Elefante inesperado (6)

47.- Daniel Rossen / You Belong There (6)

48.- Phoenix / Alpha Zulu (6)

De nuevo gracias a Dardo por organizarlo y a Efrenrodher por crear los diseños gráficos.