Los mejores discos de 2025 para el público de JNSP

El mejor disco para los lectores de JENESAISPOP no es otro que ‘LUX‘ de Rosalía, elección que coincide con la de este (y otros muchos) medios. Sin embargo, el recuento de apoyos de la audiencia, emitidas por correo electrónico y a través de los foros, dejan clarísimas reivindicaciones, en ambos lados, de los discos de Marina y Miley Cyrus, que figuran en los puestos 4 y 8, respectivamente, es decir, dentro del top 10. En comparación, el disco de Marina aparece en el Anuario por abajo, mientras que el de Miley está ausente.
Dentro del 10 aupáis también ‘Mayhem’ de Lady Gaga, que llega al puesto 2, y las obras de JADE, Guitarricadelafuente, FKA twigs o Bad Bunny.
Aunque el disco de 2025 que ha recibido una sorprendente cantidad de respaldo popular, tanto por correo como en los foros, de forma inesperada, ha sido ‘Pain to Power’ de Maruja, un trabajo de jazz-punk experimental que, en la lista de discos favoritos del público, se posiciona por delante de títulos de Oklou, Taylor Swift, Tame Impala o hasta Geese. JENESAISPOP ni siquiera reseñó este disco, aunque sí publicó un perfil sobre la banda británica previo a su lanzamiento.
También queremos pedir disculpas a Deafheaven por ser el único grupo de la lista al que no hemos dedicado, como diría Paulina Rubio, ni una sola palabra en todo el año. Bueno, al menos su nombre ha aparecido en un par de artículos. Vosotros celebráis su último disco, ‘Lonely People with Power’, concediéndole más sufragios que, por ejemplo, al debut de Addison Rae.
Como es habitual, la lista se compone de títulos que han recibido apoyos de al menos dos personas diferentes. Así, ‘Vie’ de Doja Cat aparece por los pelos. Varios discos empatan en el escrutinio final, como los de Blood Orange y Rigoberta Bandini (entre los más votados) y los de The Divine Comedy y Amaarae (entre los que aparecen en la parte media-final de la tabla).
¿Qué títulos no logran asomar en lista por haber sido votados por una sola persona, hayan recibido cinco puntos o uno? Ahí encontramos obras que sí figuran en el Anuario, como la de Wolf Alice, y otras que no, como las de Jaime Woon, Papa Topo o Aitana.
Mejores discos de 2025 para los lectores de JNSP
1.- Rosalía / LUX
2.- Lady Gaga / Mayhem
3.- FKA twigs / EUSEXUA
4.- MARINA / Princess of Power
5.- Guitarricadelafuente / Spanish Leather
6.- JADE / That’s Showbiz Baby
7.- Bad Bunny / Debí tirar más fotos
8.- Miley Cyrus / Something’s Beautiful
9.- Anna von Hausswolff / Iconoclasts
10.- Lily Allen / West End Girl
11.- Ethel Cain / Willoughby Tucker, I’ll Always Love You
12.- Lorde / Virgin
13.- Blood Orange / Essex Honey
14.- Rigoberta Bandini / Jesucrista Superstar
15.- Belén Aguilera / Anela
16.- Amaia / Si abro los ojos no es real
17.- Rose Gray / Louder, Please
18.- Pinkpantheress / Fancy That!
19.- Maruja / Pain to Power
20.- Oklou / choke enough
21.- Kali Uchis / Sincerely,
22.- Dijon / Baby
23.- Geese / Getting Killed
24.- Turnstile / Never Enough
25.- The Weeknd / Hurry Up Tomorrow
26.- Smerz / Big city life
27.- Taylor Swift / The Life of a Showgirl
28.- Wet Leg / Moisturizer
29.- pablopablo / Canciones En Mi
30.- Deafheaven / Lonely People with Power
31.- The Divine Comedy / Rainy Sunday Afternoon
32.- Amaarae / Black Star
33.- Tame Impala / Deadbeat
34.- Rufus T. Firefly / Todas las cosas buenas
35.- Nourished by Time / The Passionate Ones
36.- Rochelle Jordan / Through the Wall
37.- Addison Rae / Addison
38.- Zahara / Lento ternura
39.- Bon Iver / SABLE, fABLE
40.- rusowsky / DAISY
41.- Saint Etienne / International
42.- Juanjo Bona / Recardelino
43.- Doja Cat / Vie