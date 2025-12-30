Los mejores discos de 2025 para el público de JNSP

El mejor disco para los lectores de JENESAISPOP no es otro que ‘LUX‘ de Rosalía, elección que coincide con la de este (y otros muchos) medios. Sin embargo, el recuento de apoyos de la audiencia, emitidas por correo electrónico y a través de los foros, dejan clarísimas reivindicaciones, en ambos lados, de los discos de Marina y Miley Cyrus, que figuran en los puestos 4 y 8, respectivamente, es decir, dentro del top 10. En comparación, el disco de Marina aparece en el Anuario por abajo, mientras que el de Miley está ausente.

Dentro del 10 aupáis también ‘Mayhem’ de Lady Gaga, que llega al puesto 2, y las obras de JADE, Guitarricadelafuente, FKA twigs o Bad Bunny.

Aunque el disco de 2025 que ha recibido una sorprendente cantidad de respaldo popular, tanto por correo como en los foros, de forma inesperada, ha sido ‘Pain to Power’ de Maruja, un trabajo de jazz-punk experimental que, en la lista de discos favoritos del público, se posiciona por delante de títulos de Oklou, Taylor Swift, Tame Impala o hasta Geese. JENESAISPOP ni siquiera reseñó este disco, aunque sí publicó un perfil sobre la banda británica previo a su lanzamiento.

También queremos pedir disculpas a Deafheaven por ser el único grupo de la lista al que no hemos dedicado, como diría Paulina Rubio, ni una sola palabra en todo el año. Bueno, al menos su nombre ha aparecido en un par de artículos. Vosotros celebráis su último disco, ‘Lonely People with Power’, concediéndole más sufragios que, por ejemplo, al debut de Addison Rae.

Como es habitual, la lista se compone de títulos que han recibido apoyos de al menos dos personas diferentes. Así, ‘Vie’ de Doja Cat aparece por los pelos. Varios discos empatan en el escrutinio final, como los de Blood Orange y Rigoberta Bandini (entre los más votados) y los de The Divine Comedy y Amaarae (entre los que aparecen en la parte media-final de la tabla).

¿Qué títulos no logran asomar en lista por haber sido votados por una sola persona, hayan recibido cinco puntos o uno? Ahí encontramos obras que sí figuran en el Anuario, como la de Wolf Alice, y otras que no, como las de Jaime Woon, Papa Topo o Aitana.

Mejores discos de 2025 para los lectores de JNSP

1.- Rosalía / LUX

2.- Lady Gaga / Mayhem

3.- FKA twigs / EUSEXUA

4.- MARINA / Princess of Power

5.- Guitarricadelafuente / Spanish Leather

6.- JADE / That’s Showbiz Baby

7.- Bad Bunny / Debí tirar más fotos

8.- Miley Cyrus / Something’s Beautiful

9.- Anna von Hausswolff / Iconoclasts

10.- Lily Allen / West End Girl

11.- Ethel Cain / Willoughby Tucker, I’ll Always Love You

12.- Lorde / Virgin

13.- Blood Orange / Essex Honey

14.- Rigoberta Bandini / Jesucrista Superstar

15.- Belén Aguilera / Anela

16.- Amaia / Si abro los ojos no es real

17.- Rose Gray / Louder, Please

18.- Pinkpantheress / Fancy That!

19.- Maruja / Pain to Power

20.- Oklou / choke enough

21.- Kali Uchis / Sincerely,

22.- Dijon / Baby

23.- Geese / Getting Killed

24.- Turnstile / Never Enough

25.- The Weeknd / Hurry Up Tomorrow

26.- Smerz / Big city life

27.- Taylor Swift / The Life of a Showgirl

28.- Wet Leg / Moisturizer

29.- pablopablo / Canciones En Mi

30.- Deafheaven / Lonely People with Power

31.- The Divine Comedy / Rainy Sunday Afternoon

32.- Amaarae / Black Star

33.- Tame Impala / Deadbeat

34.- Rufus T. Firefly / Todas las cosas buenas

35.- Nourished by Time / The Passionate Ones

36.- Rochelle Jordan / Through the Wall

37.- Addison Rae / Addison

38.- Zahara / Lento ternura

39.- Bon Iver / SABLE, fABLE

40.- rusowsky / DAISY

41.- Saint Etienne / International

42.- Juanjo Bona / Recardelino

43.- Doja Cat / Vie