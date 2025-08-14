Maruja define su jazz-punk ruidoso en la libre ‘Saoirse’

Maruja es una banda de rock experimental británica formada en Manchester en 2014 conocida por su dinámica fusión de post-punk, jazz rock y noise. Su estilo de jazz-punk ruidoso es emblemático de temas como ‘The Invisible Man’ y el saxofón es protagonista de muchas de sus composiciones, por ejemplo de ‘The Tinker’, donde serpentea a la manera del free-jazz.

El nombre de Maruja -lo has adivinado- proviene de la famosa palabra española. Harry Wilkinson, vocalista de Maruja, cuenta que decidió el nombre del grupo cuando a los 16 años vio esta palabra escrita en el cartel de una «vieja y destartalada» tienda ubicada en un pueblo remoto de España. Ellos no lo pronuncian «maruha» ni lo pretenden.

Maruja, integrado también por Joe Carroll (saxofón, voz), Matt Buonaccorsi (bajo) y Jacob Hayes (batería), se dio a conocer en 2023 con el EP ‘Knocknarea’ y, en 2025, prepara el lanzamiento de su álbum debut, ‘Pain to Power’, que se publica el 12 de septiembre.

El primer avance de ‘Pain to Power’ ha sido el embiste noise-punk de ‘Look Down on Us’, que te gustará si te gusta Girl Band. El segundo, ‘Saoirse’, titulado también con un nombre femenino, esta vez de Irlanda, es la Canción Del Día de hoy.

‘Saoirse’ propone un claro lema: «Son nuestras diferencias las que nos hacen hermosos». Sobre este eslogan, Maruja entrega una rica composición de jazz-punk que alterna episodios de bella calma con otros de puro nervio, entrelazando pasajes de saxofón, cuerdas y guitarras. Si la palabra «Saoirse» significa «libre» en irlandés, esta canción transmite una libertad sin límites.







