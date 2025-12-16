‘LUX’ de Rosalía, triple platino en tiempo récord

Rosalía mantiene el número 1 en España con ‘LUX‘ por 5ª semana consecutiva. La noticia es que desde estos días es triple platino, es decir, acaba de superar las 120.000 unidades vendidas solo en nuestro país (son unas 400.000 en todo el mundo).

Tras despachar unas 52.000 copias en España en su semana de salida, como pudo saber JENESAISPOP, ‘LUX’ ha continuado vendiendo una media de 17.000 copias por semana, a pesar de los graves problemas de distribución del vinilo, agotado en muchas tiendas. Es, de largo, el disco de Rosalía que más rápido ha llegado al triple platino y todo apunta a que va a ser el mayor éxito de su carrera, por mucho.

- Publicidad -

‘Motomami’ tardó 65 semanas en llegar al triple platino: no lo consiguió hasta junio de 2023, un año después de haber salido, además incluyendo la reedición con ‘Despechá’ que salió también en 2022. Recalcamos: ‘LUX’ ha conseguido vender en poco más de un mes lo que ‘Motomami’ vendió en más de un año y sumando una reedición.

‘El mal querer’ tardó 87 semanas en llegar al triple platino, aunque hay que recordar que en 2018, ventas y streaming no estaban fusionados como ahora. El segundo disco de Rosalía era doble platino cuando se decretó el estado de alarma por la pandemia y se cerraron las tiendas. Unas semanas después se fusionaron las listas de ventas y streaming para que Promusicae volviera a tener sentido con las tiendas cerradas, y en ese momento se reconoció el triple platino a ‘El mal querer’. Ningún disco de Rosalía ha llegado al 4º disco de platino: ‘LUX’ será el primero.

- Publicidad -

‘Los Ángeles’ solo tiene un disco de oro en España, al que llegó en 2019, un par de años después de su edición.

Si medimos las fuerzas de Rosalía con el totem Bad Bunny, ‘Debí tirar más fotos’ tardó 12 semanas en llegar al tiple platino, por las 5 de ‘LUX’. En favor de Benito hay que decir que su álbum lo logró sin edición física. El último de Bad Bunny va por el 6º disco de platino.

- Publicidad -

Volviendo a las novedades de la semana, hay que hablar del shock por la muerte de Robe, como ya hemos venido comentando, y ampliamos en el repaso a la lista de singles. Pero también se percibe en álbumes: ‘Se nos lleva el aire’ de Robe re-entra en el puesto 7. ‘La ley innata’ de Extremoduro sube del 65 al 16. ‘Agila’ entra en el top 68, ‘Material defectuoso’ en el 71. Y ‘Grandes éxitos y fracasos’, en el 77.

Las entradas se completan con ‘Escrito en la M-30’ de Grecas (top 10), ‘Lugar nº0’ de La Plazuela (top 13), ‘Memento Mori: México City’ de Depeche Mode (top 18), ‘Live from Glastonbury’ de Olivia Rodrigo (top 21), ‘Stendhal’ de Ozuna y Beéle (top 22), ‘Los del Glamoür’ de Juseph (top 24), ‘Kylie Christmas‘ de Kylie (top 30), ‘Lacosta II’ de Hard GZ (top 50), ‘Coming Home Live’ de Scorpions (top 59) y ‘Live God’ de Nick Cave & The Bad Seeds (top 97).





Un podcast de LUX