Rosalía, Disco de Platino directo con ‘LUX’; Alborán, top 2

Era evidente que Rosalía iba a abrir en el número 1 de la lista de álbumes española con ‘LUX’, su cuarto disco. La pregunta era si lograría certificación directa o no, y así es: ‘LUX’ debuta en España con un disco de platino directo, equivalente a 40.000 unidades venidas o su equivalente en escuchas. Además, como Taylor Swift, hace doblete, ya que ‘La Perla’ entra en el número 1 de singles.

Como consecuencia del enorme éxito de Rosalía, Pablo Alborán queda en el puesto 2 con ‘KM0‘: es el primer disco de su carrera que no logra el número 1 (al menos, de momento).

El disco que más sube esta semana es ‘Bodhiria‘ (2024) de Judeline, que pasa del 83 al 47.

Las dos siguientes entradas en lista son las de FERNANDOCOSTA con ‘Dolor de barrio’ en el puesto 18 e ‘Infancia mal calibrada’ de Barry B en el 19. El primero lo ha logrado únicamente gracias al streaming; el segundo, gracias a las ventas del vinilo, que se coloca en el top 3 directo de su sublista correspondiente, por detrás de Rosalía y Alborán.

El resto de entradas en lista se debaten entre las músicas urbanas y el pop-rock. En el primer grupo, ‘Do Not Disturb’, el nuevo álbum de Young Miko, entra en el número 49; ‘EXTRADITABLESSED’ de BLESSED, en el 50, y ‘SATURACIÓN POP’ de YSY A y EVLAY, en el 60.

En el segundo hay que hablar de Miguel Ríos, que coloca ‘El último vals’ en el 58; ALBERTUCHO, que ubica ‘XX Años Ladrando’ en el 66, y MAKI y María Artés, que sitúan ‘PAVI & AMÉN’ en el 97.





