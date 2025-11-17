Rosalía logra su 13º número 1 en España y mete todo ‘LUX’

Rosalía ocupa completamente el top 20 de Singles España con los 15 temas de ‘LUX’ disponibles en streaming. ‘La Perla’, como se esperaba, entra directo al número 1, tras haber sido el tema potenciado en plataformas en el día de salida del disco. Rosalía acaba de presentarlo en vivo en la televisión estadounidense.

Con ‘La Perla’, Rosalía suma su 13º single número 1 en España, y el segundo consecutivo, pues desbanca a ‘Berghain’, que baja al 3. Es el primero para su artista invitado, Yahritza y Su Esencia.

‘Reliquia’ abre en el segundo puesto. El resto de posiciones refleja su popularidad inicial en streaming; en especial, ‘Dios es un Stalker’, ‘La Yugular’ y ‘La rumba del perdón’ mejoran el dato de varias pistas que aparecen antes en el disco.

‘LUX’ comparte el top 20 de Singles España con la entrada de Bizarrap y Daddy Yankee -que sube directo al 5-, y con ‘Superestrella‘ de Aitana, que, tras la entrada de todas las pistas de ‘LUX’, baja del 2 al 16.

Así quedan los debuts oficiales de la pistas de ‘LUX’ en la lista de singles española:

1.- La Perla

2.- Reliquia

4.- Sexo Violencia y Llantas

6.- Divinize

7.- Dios es un Stalker

8.- Porcelana

9.- La rumba del perdón

10.- La Yugular

11.- Mio Cristo Piange Diamante

12.- De Madrugá

13.- Mundo Nuevo

14.- Sauvignon Blanc

15.- Magnolias

17.- Memória

El interés por ‘LUX’ y quizá, en específico, por ‘La Perla’ ha llevado a que dos viejos éxitos de dos ex parejas de Rosalía vuelvan a entrar en lista, de forma nada casual. ‘Tú me dejaste de querer’ de C. Tangana, La Húngara y Niño de Elche vuelve al puesto 71, mientras que ‘Beso’, la colaboración de Rosalía y Rauw Alejandro que llegó al número 1 en España, reaparece en el puesto 94.



La lista de singles española revela otros dos debuts. Por un lado, ‘Loquita’ de JC Reyes y Slayter abre en el 40. En segundo, ‘GRECOFERNANDA’ de FERNANDOCOSTA y Grecas, cuyo videoclip incluye cameo de David Broncano, entra en el 65.



