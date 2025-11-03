Rosalía lleva a Björk e Yves Tumor al nº1 oficial en España

Rosalía entra directa al número 1 de Singles España con ‘Berghain‘, el primer single de su inminente álbum, ‘LUX’. ‘Berghain’, lanzado el lunes pasado, suma a Rosalía un 12º single número 1 en España (el último fue ‘Beso‘ en 2023).

De manera surrealista, ‘Berghain’ supone un número 1 en España también para sus artistas invitados, Björk e Yves Tumor. Para Björk es el segundo single número 1 en España: el primero fue ‘Hidden Place’ en agosto de 2001. Para Tumor es el primero.

‘Superestrella‘, el actual éxito de Aitana, sube del 7 al 2, pero en Spotify España ya ocupa la primera posición, adelantándose a Rosalía. ¿Subirá al número 1 oficial la semana que viene?

Mientras el resto de singles del top 10 baja, uno sube: ‘Quiero decirte’, el reciente viral de Abraham Mateo y Ana Mena, en realidad un single de 2022, sube al top 10 por primera vez, exactamente al 10º puesto. Originalmente, su cumbre había sido un top 30, y la semana pasada volvió a entrar en el puesto 22, así que esta semana logra su mayor posición.

El top 50 deja otras dos entradas, las dos urbanas. Por un lado, Tainy y Feid colocan ‘Monstruo’ en el 37. Por otro, JC Reyes -la persona que difundió los nudes fake de Rosalía- coloca ‘Avísame’ en el 43.

Otro par de debuts completan las novedades de hoy. En primer lugar, ‘A contraluz’ de Fito y Fitipaldis irrumpe en el puesto 87, impulsado por el éxito de su disco, número 1 en España.

Y, por último, ‘El Teléfono’ de Hector Bambino «El Father» y Wisin & Yandel, un éxito de 2006, se estrena en el puesto 95.











