‘Beso’ de Rosalía y Rauw es un merecido número 1 en España… o no

Parte de la redacción evalúa ‘Beso’ de Rosalía y Rauw Alejandro, primer single de su EP conjunto, ‘RR‘, y actual número 1 de singles en España.

«Soy una sentimental y me toca mucho la patata estas muestras tan desatadas entre Rosalía y Rauw Alejandro, desarman todas mis defensas y cualquier atisbo de cinismo que pudiera albergar. Y si encima la canción con la que la pareja proclama su amor a los cuatro vientos es una delicia como ‘Beso’, pues perfecto. Me encanta ese aire de bachata-trance tan melancólico, cómo Rosalía canta en un tono alto, entregado; Rauw igualmente rendido; el estribillo tan bonito; la letra tan sin miedo a caer en lo cursi: Lo mejor que tengo/Es el amor que me das/Huele a tabaco y melón… Yo es que estas cosas me las creo. Y el vídeo… Disculpen, creo que se me ha metido algo en el ojo». Mireia Pería

«El EP de Rosalía y Rauw Alejandro sabe a muy poco, y no solo porque sea tan corto que a duras penas se le pueda llamar EP. Las canciones no aportan gran cosa a la discografía de ambos, mucho más interesante. ‘Beso’ es número 1 en España, así que el equivocado debo ser yo, pero no me parece para tanto en ningún sentido. La letra, especialmente, a veces me recuerda a lo más almibarado que se puede escuchar en Cadena Dial («Tú eres la exponente infinita, la equis, la suma / te queda pequeña la luna») y la cruda producción, bueno, digamos que el lo-fi funciona mejor en otros contextos». Jordi Bardají



