‘Superestrella’ sube pero no puede con ‘Berghain’

Lleva semanas viralizándose y subiendo paso a paso, y aún no ha parado de crecer. ‘Superestrella’ de Aitana llegaba la pasada semana al puesto 2 oficial en España y esta semana se mantiene en esa posición, pero con la mayor subida de puntos/streams de la semana.

Promusicae señala la canción de Aitana viral en TikTok como la subida más fuerte de la semana pasada… pero no sube lo suficiente para destronar a ‘Berghain’ de Rosalía con Björk e Yves Tumor, que sigue en el número 1. Curiosamente, Aitana y Rosalía coincidieron en los premios de Los 40, y la primera reveló que habían hablado a través de mensaje. Luego posaron juntas.

‘Superestrella’ ha logrado el número 1 en Spotify España durante 4 días, pero al final el cómputo semanal ha beneficiado a ‘Berghain’. Previsiblemente el próximo número 1 oficial en España será ‘La perla’ también de Rosalía, pero después volverá a abrirse la competencia y Aitana encierra sus posibilidades, pues insistimos en que sus números son crecientes. Sería simbólico que lograra un número 1 en solitario, sin necesidad de Quevedo, ni remix. ‘6 de febrero’ quedó en el puesto 2, como esta canción… de momento.

La entrada más importante de la semana es ‘444 (Remix)’ de Yan Block, De la Rose, Hades66 y Ñengo Flow. Llega al puesto 9. Con tan solo un día de cómputo, el tema de Bizarrap con Daddy Yankee entra en el puesto 26. Suponemos que subirá al top 10, por debajo de algunas canciones de ‘LUX‘. Después, tiene que vérselas con ‘Superestrella’ también.

La lista de entradas de la semana se completa con ‘Pieza exhibición’ de Luar La L, Roa y Blessd (puesto 66), ‘Qué sensación’ de Jezzy y Arcángel (74), ‘Cuando no era cantante’ de El Bogueto y Yung Beef (80) y ‘Veinticinco’ de Dani Martín (84).

