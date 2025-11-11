Daddy Yankee sigue haciendo hits aunque esté rendido a Dios

Hace dos años, durante el concierto de despedida de su última gira, Daddy Yankee anunciaba su retirada de los escenarios para seguir a Jesucristo: «Él es el camino, la verdad y la vida», exclamaba delante de sus miles de fans. Ahora, demuestra en su nueva sesión con Bizarrap que su entrega a Dios no ha afectado a su capacidad de hacer temazos.

Los días de «chocha, culo, teta» han quedado atrás. Daddy Yankee no se ha pasado a hacer música cristiana, pero sí ha eliminado de sus letras todas las referencias al sexo, la bebida o las drogas que pudiese haber en el pasado. Así lo ha hecho en su primera colaboración con Bizarrap, que sigue petándolo como siempre.

- Publicidad -

La sesión #0 del argentino recluta a Daddy Yankee para hacer un tema que recuerda directamente a los mayores hits del gigante del reguetón. Tiene las trompetas, el estribillo clásico y pegadizo, y el flow a mil revoluciones del puertorriqueño. Eso sí, con una temática apta para todos los públicos.

Desde el principio del tema, este aborda su cambio vital directamente: «Todo el mundo me dice, ¿qué te pasa?», suelta justo antes del ‘hook’. «Si me preguntan a nadie yo le debo / Cuando me vaya, de aquí nada me llevo / Solo me voy con un amor verdadero / Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo», canta Yankee mientras se suceden los adlibs típicos de «¡Masivo!» o «¡Fuego!».

- Publicidad -

Daddy se permite hasta referenciar su etapa más pagana de la forma más carismática en los versos, en los que también demuestra que en su campo sigue siendo de los mejores: «Es mi father quien llega a mi estadío / Conmigo pa’ tos’ laos camina / Es quien me pone la vitamina / La verdadera gasolina».

La nueva versión del reguetonero ha convencido al público, que ha posicionado el tema en el número 15 del Top 50 Global de Spotify y en el número 4 del Top 50 España, justo en mitad del huracán Rosalía. Este año, Daddy Yankee también lanzó ‘LAMENTO EN BAILE’, el primer disco de su nuevo etapa, cuyo título es una alusión al Salmo 30:11-12 de la Biblia.