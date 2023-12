Daddy Yankee deja la música para dedicarse a Jesucristo

Daddy Yankee ya no quiere ver con calma cómo ella lo menea. Por querer, no quiere más gasolina ni quiere hacer más cosas despecito. Ahora, si alguien lo ha dejado caer, quien lo ha levantado es Jesucristo, porque el cantante ha declarado que abandona la música para dedicarse a la fe.

«Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo», anunciaba Daddy Yankee en el último concierto de su gira, en Puerto Rico, durante esta madrugada. Se trataba de su final de gira y, casualmente, tenía lugar en su país natal, por lo que ha servido como despedida a su carrera artística.

Aunque no era ninguna sorpresa que el reguetonero abandonaba la música, lo que sí ha sido completamente inesperado es el motivo que hay detrás de esa decisión. «En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo», confesaba encima del escenario. A continuación, se refirió por primera vez a Jescristo: «Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo».

Daddy Yankee ha reflexionado sobre su acercamiento a la fe, lo que le ha motivado a tomar dicha decisión: «Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?’», citaba el artista. «Esta noche, reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él», continuó.

El cantante ha declarado que se trataba del día más importante de su vida. Es así como ha dado comienzo a un nuevo capítulo, esperando poder «evangelizar» el mundo en esta nueva etapa. «Gracias Puerto Rico, os amo», finalizó su discurso.