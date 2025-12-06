Kylie Minogue idea un «bop» navideño

Cuando se cumplen 10 años de ‘Kylie Christmas‘, la artista publica la que supone la segunda reedición del álbum. Esta nueva versión «Fully Wrapped» que ha salido este viernes reordena el tracklist.

‘Santa Baby’, el gran hit del disco, pasa a ser pista 2. La colaboración con su hermana Dannii, ‘100 Degrees’, deja de ser un bonus; y sobre todo hay hasta 4 pistas nuevas en la versión Amazon.

‘This Time of Year’ es una balada; en ‘Office Party’ -que acaba de estrenar un vídeo divertidillo «en la oficina»- habla sobre ser «la princesa del pop». Pero el verdadero hit aquí es ‘Hot in December’. Un tema que no habla sobre los 30ºC que hace hoy en Australia, sino sobre alguien que te templa cuando hace frío. Aunque el doble sentido sexual de «hot» es inevitable teniendo en cuenta el historial de Minogue.

Nuestra Canción del Día para este sábado es una de las producciones electro de Kylie, bajo los mandos de Duck Blackwell y su colaborador desde hace décadas, Richard Stannard. Más que a un villancico tradicional recuerda a sus temas ‘All the Lovers’ o ‘The One’, solo que con unas campanillas cuando dice la palabra «December».

Kylie pide a su destinatario que la abrace más y más fuerte, que se acerque, poniendo sus cartas sobre la mesa: «dame el calor del verano, una noche para recordar / Me estás cambiando como el tiempo / Logras que haga calor en diciembre».



