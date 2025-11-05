Kylie Minogue anuncia ‘Kylie Christmas’ con cuatro nuevos temas

Kylie Minogue ha anunciado una nueva edición de su disco navideño. Recibirá el nombre de ‘Kylie Christmas (Fully Wrapped)’, incluirá cuatro nuevas canciones y se publicará el próximo 5 de diciembre.
Esta reedición celebra el décimo aniversario del álbum e incluye las mejores canciones de las dos ediciones previas (2015 y 2016), añadiendo cuatro temas nuevos: ‘Hot In December’, ‘This Time Of Year’, ‘Office Party’ y ‘XMAS’, que ha sido lanzada hoy exclusivamente en Amazon Music.
No pueden faltar clásicos como ‘Santa Baby’, ‘It’s The Most Wonderful Time of the Year’, ‘At Christmas’ o ‘100 Degrees’. Esta edición décimo aniversario contiene también una nueva portada que muestra a una de las grandes divas del pop en todo su esplendor.
Tracklist:
1. It’s The Most Wonderful Time Of The Year
2. Santa Baby
3. Hot In December (canción nueva)
4. At Christmas
5. Santa Claus Is Coming To Town
6. This Time Of Year (canción nueva)
7. 100 Degrees
8. Office Party (canción nueva)
9. White December
10. Let It Snow
11. Christmas Isn’t Christmas Til You Get Here
12. Have Yourself A Merry Little Christmas