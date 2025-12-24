escribe aquí...
Mejores Canciones 2025

Jordi Bardají
Por Jordi Bardají

Como cada año desde 2022 publicamos las listas con la mejor música del año en formato físico. En esta ocasión, el Anuario 2025 puede adquirirse por adelantado en versión digital por 3,99€, mientras que la tirada impresa incorpora como novedad la encuadernación en tapa dura y comenzará a enviarse algo más tarde de lo habitual, a partir de enero, por 19,95€. Os recordamos que hay paquetes conjuntos de ambas ediciones con coste reducido de 20,95€.

En un año que ha empezado y terminado a lo grande, con lanzamientos de Bad Bunny y Rosalía, no es ninguna sorpresa que ambos ocupen lugares privilegiados en las dos listas. El top 10 de canciones los incluye en posiciones destacadas, y también se compone de éxitos del pop tanto nacionales (‘Malibu’) como internacionales (‘Abracadabra’). No olvidamos ‘Tengo un pensamiento’ de Amaia, que acaba de cumplir un año: la lista va del 1 de diciembre dal 30 de noviembre.

Sin olvidar temas publicados en los últimos meses del año, como ‘Where Is My Husband!’ de RAYE, la lista de canciones constata que 2025 ha sido un gran año musical no solo en el plano mainstream (Chappell Roan o Sabrina Carpenter figuran dentro del top 10), sino también en aquel que roza lo alternativo, con estrenos destacados de divas como FKA twigs, MARINA o Addison Rae, estrellas del indie como Turnstile o Blood Orange, y revelaciones de la talla de Barry B o Rochelle Jordan.

En 2025 hemos dado la bienvenida de nuevo a Robyn, Stereolab o Justin Bieber, hemos descubierto a Rose Gray, Nourished by Time o Dexter in the newsagent, hemos seguido siendo muy fans de Belén Aguilera, HAIM o Pulp, y hemos asistido al ascenso de Olivia Dean, Geese o Lola Young. Os recordamos que la edición física extiende la lista hasta 105 canciones.

100
The Fate of Ophelia
Taylor Swift

99
Gameboy
KATSEYE

98
Me vas a matar
Teo Planell

97
A Toro Pasao
CURRO

96
Shook
Sugababes

95
Necessit
Júlia Colom

94
PIRRI
Ralphie Choo

93
No te necesito para ser feliz
La M.O.D.A., Repion

92
You got time and I got money
Smerz

91
Mercurio y seda
Soleá Morente

90
Tú vas sin (fav)
Rels B

89
Un castigo
Natalia Lacunza, Jesse Baez

88
Chica de cristal
Judeline

87
Imaginado es todo
Hidrogenesse

86
Catch These Fists
Wet Leg

85
Don’t Click Play
Ava Max

84
Henry, Come On
Lana Del Rey

83
Hoy va a ser el día
Miss Caffeina

82
Dopamine
Robyn

81
Azimuth
Danny L. Harle, Caroline Polachek

80
Los Almendros
La Tania, Yerai Cortés

79
Vacaciones para siempre
Depresión Sonora

78
Te hago un resumen
Cupido

77
Magallón
Juanjo Bona

76
#TETAS
CA7RIEL y Paco Amoroso

75
Jellyfish
Sigrid

74
Fundraiser
bar italia

73
Melodie is a Wound
Stereolab

72
Kitchen
SZA

71
Portrait of My Heart
SPELLLING

70
Praise
Panda Bear

69
Midnight Sun
Zara Larsson

68
Special
Dexter in the newsagent

67
Rendición
Delaporte, bruno

66
Vida nueva
pablopablo

65
L’amor de la meva vida
Julieta

64
Afterlife
Alex G

63
Sports Car
Tate McRae

62
9 2 5
Nourished by Time

61
White Horses
Wolf Alice

60
Heaven is No Feeling
Cate Le Bon

59
Down to Be Wrong
HAIM

58
Incomprehensible
Big Thief

57
Daisies
Justin Bieber

56
Fuck Me Eyes
Ethel Cain

55
Flow desquiciada
Jimena Amarillo

54
R O M E O
Sen Senra

53
Callaíto
Alizzz

52
Volver a llorar
Javiera Mena

51
Ladida
Rochelle Jordan

50
Lárgate
Ana Mena

49
Tiene que ser más fácil
Valeria Castro

48
Fast
Demi Lovato

47
We Got to Have Love
Pulp

46
It’s a Mirror
Perfume Genius

45
Infancia mal calibrada
Barry B

44
Ring Ring Ring
Tyler, the Creator

43
Everything is Peaceful Love
Bon iver

42
Glum
Hayley Williams

41
QQQQ
Ela Minus

40
Laberinto
Belén Aguilera

39
Fortuna
joseluis

38
Open Hearts
The Weeknd

37
Jealous Type
Doja Cat

36
Yamaha
Dijon

35
Man I Need
Olivia Dean

34
La plaza
Rufus T. Firefly

33
My Type
Sudan Archives

32
Stardust
Anna Von Hausswolff

31
S.M.O.
Amaarae

30
Party People
Rose Gray

29
Everybody Scream
Florence + the Machine

28
Sayonara
KNEECAP, Paul Hartnoll

27
EROTIKA
Nathy Peluso

26
CUNTISSIMO
MARINA

25
Unconditional
JADE

24
Centro de gravedad permanente
Rigoberta Bandini

23
D£aler
Lola Young

22
Taxes
Geese

21
I Care
Turnstile

20
Take a Sexy Picture of Me
CMAT

19
Verónica
TRISTÁN!, rusowsky

18
Childlike Things
FKA twigs, North West

17
Illegal
PinkPantheress

16
Fame is a Gun
Addison Rae

15
What Was That
Lorde

14
6 de febrero
Aitana

13
Where is My Husband!
RAYE

12
End of Summer
Tame Impala

11
Pussy Palace
Lily Allen

10
Tengo un pensamiento
Amaia

9
malibU
rusowsky

8
Golden
HUNTR/X

7
Full time papi
Guitarricadelafuente

6
Mind Loaded
Blood Orange, Caroline Polachek, Lorde, Mustafa

5
Manchild
Sabrina Carpenter

4
Abracadabra
Lady Gaga

3
The Subway
Chappell Roan

2
Baile inolvidable
Bad Bunny

1
Berghain
Rosalía, Björk, Yves Tumor

