Mejores Canciones 2025

Como cada año desde 2022 publicamos las listas con la mejor música del año en formato físico. En esta ocasión, el Anuario 2025 puede adquirirse por adelantado en versión digital por 3,99€, mientras que la tirada impresa incorpora como novedad la encuadernación en tapa dura y comenzará a enviarse algo más tarde de lo habitual, a partir de enero, por 19,95€. Os recordamos que hay paquetes conjuntos de ambas ediciones con coste reducido de 20,95€.
En un año que ha empezado y terminado a lo grande, con lanzamientos de Bad Bunny y Rosalía, no es ninguna sorpresa que ambos ocupen lugares privilegiados en las dos listas. El top 10 de canciones los incluye en posiciones destacadas, y también se compone de éxitos del pop tanto nacionales (‘Malibu’) como internacionales (‘Abracadabra’). No olvidamos ‘Tengo un pensamiento’ de Amaia, que acaba de cumplir un año: la lista va del 1 de diciembre dal 30 de noviembre.
Sin olvidar temas publicados en los últimos meses del año, como ‘Where Is My Husband!’ de RAYE, la lista de canciones constata que 2025 ha sido un gran año musical no solo en el plano mainstream (Chappell Roan o Sabrina Carpenter figuran dentro del top 10), sino también en aquel que roza lo alternativo, con estrenos destacados de divas como FKA twigs, MARINA o Addison Rae, estrellas del indie como Turnstile o Blood Orange, y revelaciones de la talla de Barry B o Rochelle Jordan.
En 2025 hemos dado la bienvenida de nuevo a Robyn, Stereolab o Justin Bieber, hemos descubierto a Rose Gray, Nourished by Time o Dexter in the newsagent, hemos seguido siendo muy fans de Belén Aguilera, HAIM o Pulp, y hemos asistido al ascenso de Olivia Dean, Geese o Lola Young. Os recordamos que la edición física extiende la lista hasta 105 canciones.