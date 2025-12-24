Mejores Canciones 2025

Como cada año desde 2022 publicamos las listas con la mejor música del año en formato físico. En esta ocasión, el Anuario 2025 puede adquirirse por adelantado en versión digital por 3,99€, mientras que la tirada impresa incorpora como novedad la encuadernación en tapa dura y comenzará a enviarse algo más tarde de lo habitual, a partir de enero, por 19,95€. Os recordamos que hay paquetes conjuntos de ambas ediciones con coste reducido de 20,95€.

En un año que ha empezado y terminado a lo grande, con lanzamientos de Bad Bunny y Rosalía, no es ninguna sorpresa que ambos ocupen lugares privilegiados en las dos listas. El top 10 de canciones los incluye en posiciones destacadas, y también se compone de éxitos del pop tanto nacionales (‘Malibu’) como internacionales (‘Abracadabra’). No olvidamos ‘Tengo un pensamiento’ de Amaia, que acaba de cumplir un año: la lista va del 1 de diciembre dal 30 de noviembre.

Sin olvidar temas publicados en los últimos meses del año, como ‘Where Is My Husband!’ de RAYE, la lista de canciones constata que 2025 ha sido un gran año musical no solo en el plano mainstream (Chappell Roan o Sabrina Carpenter figuran dentro del top 10), sino también en aquel que roza lo alternativo, con estrenos destacados de divas como FKA twigs, MARINA o Addison Rae, estrellas del indie como Turnstile o Blood Orange, y revelaciones de la talla de Barry B o Rochelle Jordan.

En 2025 hemos dado la bienvenida de nuevo a Robyn, Stereolab o Justin Bieber, hemos descubierto a Rose Gray, Nourished by Time o Dexter in the newsagent, hemos seguido siendo muy fans de Belén Aguilera, HAIM o Pulp, y hemos asistido al ascenso de Olivia Dean, Geese o Lola Young. Os recordamos que la edición física extiende la lista hasta 105 canciones.

100 The Fate of Ophelia Taylor Swift

99 Gameboy KATSEYE

98 Me vas a matar Teo Planell

97 A Toro Pasao CURRO

96 Shook Sugababes

95 Necessit Júlia Colom

94 PIRRI Ralphie Choo

93 No te necesito para ser feliz La M.O.D.A., Repion

92 You got time and I got money Smerz

91 Mercurio y seda Soleá Morente

90 Tú vas sin (fav) Rels B

89 Un castigo Natalia Lacunza, Jesse Baez

88 Chica de cristal Judeline

87 Imaginado es todo Hidrogenesse

86 Catch These Fists Wet Leg

85 Don’t Click Play Ava Max

84 Henry, Come On Lana Del Rey

83 Hoy va a ser el día Miss Caffeina

82 Dopamine Robyn

81 Azimuth Danny L. Harle, Caroline Polachek

80 Los Almendros La Tania, Yerai Cortés

79 Vacaciones para siempre Depresión Sonora

78 Te hago un resumen Cupido

77 Magallón Juanjo Bona

76 #TETAS CA7RIEL y Paco Amoroso

75 Jellyfish Sigrid

74 Fundraiser bar italia

73 Melodie is a Wound Stereolab

72 Kitchen SZA

71 Portrait of My Heart SPELLLING

70 Praise Panda Bear

69 Midnight Sun Zara Larsson

68 Special Dexter in the newsagent

67 Rendición Delaporte, bruno

66 Vida nueva pablopablo

65 L’amor de la meva vida Julieta

64 Afterlife Alex G

63 Sports Car Tate McRae

62 9 2 5 Nourished by Time

61 White Horses Wolf Alice

60 Heaven is No Feeling Cate Le Bon

59 Down to Be Wrong HAIM

58 Incomprehensible Big Thief

57 Daisies Justin Bieber

56 Fuck Me Eyes Ethel Cain

55 Flow desquiciada Jimena Amarillo

54 R O M E O Sen Senra

53 Callaíto Alizzz

52 Volver a llorar Javiera Mena

51 Ladida Rochelle Jordan

50 Lárgate Ana Mena

49 Tiene que ser más fácil Valeria Castro

48 Fast Demi Lovato

47 We Got to Have Love Pulp

46 It’s a Mirror Perfume Genius

45 Infancia mal calibrada Barry B

44 Ring Ring Ring Tyler, the Creator

43 Everything is Peaceful Love Bon iver

42 Glum Hayley Williams

41 QQQQ Ela Minus

40 Laberinto Belén Aguilera

39 Fortuna joseluis

38 Open Hearts The Weeknd

37 Jealous Type Doja Cat

36 Yamaha Dijon

35 Man I Need Olivia Dean

34 La plaza Rufus T. Firefly

33 My Type Sudan Archives

32 Stardust Anna Von Hausswolff

31 S.M.O. Amaarae

30 Party People Rose Gray

29 Everybody Scream Florence + the Machine

28 Sayonara KNEECAP, Paul Hartnoll

27 EROTIKA Nathy Peluso

26 CUNTISSIMO MARINA

25 Unconditional JADE

24 Centro de gravedad permanente Rigoberta Bandini

23 D£aler Lola Young

22 Taxes Geese

21 I Care Turnstile

20 Take a Sexy Picture of Me CMAT

19 Verónica TRISTÁN!, rusowsky

18 Childlike Things FKA twigs, North West

17 Illegal PinkPantheress

16 Fame is a Gun Addison Rae

15 What Was That Lorde

14 6 de febrero Aitana

13 Where is My Husband! RAYE

12 End of Summer Tame Impala

11 Pussy Palace Lily Allen

10 Tengo un pensamiento Amaia

9 malibU rusowsky

8 Golden HUNTR/X

7 Full time papi Guitarricadelafuente

6 Mind Loaded Blood Orange, Caroline Polachek, Lorde, Mustafa

5 Manchild Sabrina Carpenter