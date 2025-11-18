‘Vacaciones para siempre’, la «bomba» de Depresión sonora

Depresión sonora acaba de publicar su nuevo disco. Se llama ‘Los perros no entienden internet (… y yo no entiendo de sentimientos)‘, con el que ha logrado ser top 50 en España. En la portada, se ha rodeado de perros y el álbum se ha promocionado con temas que se llaman cosas como ‘La balada de los perros’.

Cuenta Markusiano que se ha inspirado en este animal porque frente a la esclavitud de «ser productivo» y todos los males del mundo moderno, le llama la atención lo tranquilo que está siempre su perro. «¿Por qué no puedo sentirme más libre?», se preguntaba en Radio 3.

Frente a otros sencillos como ‘Me va la vida en esto’, que supera ya el millón de escuchas, seleccionamos como Canción del Día una joya perdida llamada ‘Vacaciones para siempre’. Un tema que se integra en la temática animal, con frases como «si ladro voy a morder».

El tema empieza como una producción electrónica de Underworld, solo para después optar por el sonido clásico de Depresión sonora. Y es que entre las influencias del largo están lo mismo Crystal Castles que Pantera, lo mismo The Cure que Daniel Johnston. También está presente su sentido de la nostalgia incluso del futuro («grábame para que me vean tus hijos»), pero sobre todo llama la atención la violencia del estribillo: «revuelta en el extrarradio / ha habido una bomba en el centro de Madrid». Si escuchas atentamente, sumergido en la producción, puede escucharse un sample que repite «Bomba hay, bomba hay».

En contraste, emerge un estribillo infantil entonado por niños, grabado gracias a la cuñada de una empleada de su sello Sonido Muchacho, que es profesora en un colegio. A tal espacio se dirigieron para que los niños repitieran el título de la canción, inesperada y quizá irónicamente, luminoso: «vacaciones para siempre».

Depresión sonora tiene una larga gira por toda España, que incluye Bilbao, Granada, Sevilla, Santiago, Gijón, Murcia, Barcelona y un larguísimo etcétera. Detalles, aquí.

