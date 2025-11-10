Robyn vuelve con ‘Dopamine’ este miércoles

Robyn ha anunciado que su nuevo single ‘Dopamine’ sale este miércoles 12 de noviembre. Este domingo, la cantante sueca había prometido una «sorpresa» para la semana que empieza y había abierto un registro para contenido exclusivo. Al enviar un número de teléfono, llegaba un SMS con la frase «I’m tripping with your chemistry», que parece tener relación directa con ‘Dopamine’.

Dado título y avance de la letra, ‘Dopamine’ podría ser el regreso definitivo de Robyn a la pista de baile más contundente, 15 años después de ‘Body Talk‘ (2010). Habrá que esperar para escucharlo y descubrir su propuesta.

A finales del pasado mes de septiembre trascendían unas declaraciones del productor Klas Åhlund según las cuales el nuevo disco de Robyn estaría terminado.

‘Dopamine’ será presumiblemente el primer adelanto del próximo álbum de Robyn, el primero en 8 años. Este es el tiempo que ha pasado desde lanzamiento de ‘Honey’ en 2018. Desde entonces, Robyn ha sido madre y ha lanzado colaboraciones con Charli xcx (el remix de ‘360’) o Jamie xx (‘Life’). También ha actuado con David Byrne en el 50 aniversario de Saturday Night Live y con Gracie Abrams en Lollapalooza.