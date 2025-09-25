Habrá nuevo disco de Robyn, confirma Klas Åhlund

Robyn publicaría nuevo disco próximamente, informa Stereogum. El medio estadounidense cita declaraciones del productor y colaborador de Robyn, Klas Åhlund, realizadas la semana pasada en el podcast sueco Nordmark Pod, en las que Ahlund confirma la inminente llegada de un nuevo disco de Robyn. Sus palabras, traducidas del sueco al inglés por el colaborador de Stereogum Scott Lapatine, son: «Acabo de completar un nuevo álbum de Robyn que va a salir. ¡Muy emocionante! Estoy muy orgulloso de él».

De momento Robyn no ha confirmado las declaraciones de Åhlund, pero la autora de ‘Dancing On My Own’ tampoco es dada a interactuar con medios en comunicación en redes sociales.

Robyn no ha estado apartada de la música todo este tiempo. Solo en el último año se ha dejado caer en canciones de Jamie xx (‘Life‘) o Charli xcx (el remix de ‘360’). Sin embargo, su último álbum de estudio, ‘Honey‘, cumple ya siete años.

Tampoco ha esquivado Robyn los escenarios, y recientemente ha participado en el concierto de 50 aniversario de Saturday Night Live, donde actuó junto a David Byrne, o en un concierto de Gracie Abrams.

‘Honey’, el último álbum de Robyn, data de 2018. Entonces, sucedió a ‘Body Talk‘ (2010) nueve años después del lanzamiento de este disco.