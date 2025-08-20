‘Fundraiser’, la canción más divertida de bar italia

Conocidos sobre todo por su tercer álbum, ‘Tracey Denim‘, que llevaron a Primavera Sound, bar italia anuncian su nuevo largo. La banda británica publicará el 17 de octubre un disco titulado ‘Some Like It Hot’, en homenaje a la película de Billy Wilder protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon que en España se llamó ‘Con faldas y a lo loco’.
Según su sello, Matador, la coincidencia se debe a que contiene «romance, intriga, autodescubrimiento y éxtasis sobre rockeros lujuriosos, baladas borrachas y momentos indefinibles».
El segundo single de ‘Some Like It Hot’ tras ‘Cowbella’ es ‘Fundraiser’, nuestra Canción del Día hoy. Tiene varios encantos: un ritmo de finales de los años 70 propio de Gang of Four, una interpretación vocal muy Robert Smith, un contrapunto muy gracioso por parte de la co-líder Nina Cristante y una melodía que no puede resultar más Morrissey, sobre todo al final de cada estrofa.
¿Qué nos está contando cada uno? Él quiere escribir su nombre con spray, quiere conseguir su teléfono… y ella responde que no le conoce, ni en sueños. «Ni siquiera en mis pesadillas», añade. Tan pimpinelesco dúo cuenta con un vídeo protagonizado por el actor Matt King, que se pasea con unas flores sin saber a quién entregárselas. Por si esto no conformaba ya la canción más divertida de bar italia, volvamos a su título: «recaudador de fondos».
Por otro lado, Matador avanza cómo sonarán las canciones nuevas que han escrito entre los tres: «Cristante aporta la sensibilidad de una voz que pasa desde lo meloso (‘Marble Arch’) hasta un estado más poseído (‘rooster’). Fehmi va desde el barítono aireado y melancólico (‘Lioness’) hasta el histrionismo del masticador de micrófonos (‘omni shambles’). Fenton, un tenor tenue, puede virar entre el melódico místico y el soul de ojos azules en los mismos 8 compases (‘Plastered’)».
bar italia actúan el 23 de octubre en la Sala Apolo de Barcelona y el viernes 24 de octubre en la Sala MON de Madrid. Más fechas, en su web.