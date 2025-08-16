Dijon, hacia la perfección pop a través del góspel en ‘Yamaha’

Después de trabajar junto a Bon Iver y Justin Bieber, Dijon completa el mejor año de su carrera con el lanzamiento de su esperadísimo segundo álbum de estudio, ‘Baby’. ‘Yamaha’, el focus track del LP, es todo lo que esperábamos y más. Es pura perfección pop, y la Canción del Día.

‘Yamaha’ recuerda inmediatamente al trabajo de Dijon en el último disco de Bon Iver, ‘sable, fABLE’, en lo dulce y góspel que resulta su composición. El estribillo, en el que el artista de Maryland asegura estar enamorado «de esta emoción en particular», se merece ser uno de los hits del año, aunque nunca se sabe.

Producida por el propio Dijon junto a Carter Lang, ‘Yamaha’ también esconde sorpresas. Además de estar cambiando constantemente e introduciendo y eliminando samples en la mezcla, la canción también comienza homenajeando la canción más celebrada de Laurie Anderson, ‘O Superman’, que también hablaba sobre la familia, siendo una conversación entre el narrador y su madre.

‘Baby’ es el sucesor del aclamado ‘Absolutely’, y ha sido creado con la colaboración de Jim-E Stack, Justin Vernon (Bon Iver), Mk.gee y Tobias Jesso Jr., entre otros.