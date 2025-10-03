‘PIRRI’ es la canción más extravagante de Ralphie Choo

Cómo sentirte confundido, maravillado y todo lo que hay entre medias en una sola escucha. El primer adelanto del segundo largo de Ralphie Choo, después del aclamado ‘SUPERNOVA’, es una explosión de estímulos, melodías y carisma que solo podría haber salido de la alocada cabeza del artista madrileño. ‘PIRRI’ es la Canción del Día.

Pensábamos que ‘D’amor traficante’ representaba el comienzo de un nuevo capítulo para Ralphie, pero parece que se trataba de una despedida. ‘PIRRI’ sí se siente como un paso hacia delante, o varios. El hecho de que este bop veraniego salga a estas alturas del año es tan desconcertante como su primera escucha. Quizás sea debido a su imprevisibilidad, a su estructura cambiante o a la excéntrica interpretación del artista. Justamente, todos estos aspectos son los que convierten a ‘PIRRI’ en una canción brillante.

El loop de sintetizador que abre el tema es interrumpido por unos luminosos acordes de guitarra, muy ochenteros, y desde ese momento este se convierte en una acumulación de capas y detalles melódicos que van y vienen. Es también una de las ejecuciones vocales más divertidas y trastornadas de Ralphie, que no solo bascula entre el grave y el falsetto sino que apuesta por una extravagancia máxima, como algo salido de los inicios de Radio Futura.

Esto se ve claramente en los numerosos ad-libs que salpican la canción, como ese «¡chiquitá!», o en el punto teatral en el delivery de algunas frases. «Quiero bailarte más, juntar las siluetas» o la marcada pronunciación de «Olvida a la bonita del bar, chica moderna» son claros ejemplos. El resto de la letra es todo un sueño de verano: «Todo lo quiero hacer mal, hoy caen estrellas / Corre la brisa del mar, ondea mi melena», suena en las primeras líneas.

En ‘PIRRI’, Juan Casado recluta a algunos de sus colaboradores habituales -DRUMMIE, Sam Gold o Juan Arance- a la vez que cuenta con el joven talento de Teo Planell, que acaba de lanzar disco, y TRISTÁN!. En el vídeo oficial, Ralphie se viste de traje para convertirse en toda una estrella del rock. ¿El escenario? Basta con el espejo de su habitación.