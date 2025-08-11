Rels B logra su primer single nº1 en España

Rels B es uno de los artista españoles más escuchados a nivel global, pero nunca ninguno de sus singles había sido número 1 en España. Hasta hoy: ‘Tu vas sin (Fav)‘, su actual éxito, sube del 2 al 1, gracias a su fuerza en streaming.

El mérito de Rels B es doble, ya que no solo se anota un single número 1 en España, sino que lo logra completamente en solitario. Hasta ahora, sus mayores éxitos en Promusicae han sido principalmente colaboraciones con Quevedo (‘Los día contados’, top 5), Lia Kali (‘La vida sin ti’, top 7), RVFV (‘Mi luz’, top 9) o Aitana (‘miamor’, top 9). En solitario, ‘cómo dormiste?’ había llegado alcanzado la 8ª posición.

- Publicidad -

‘Tu vas sin (fav)’ debutó en el puesto 65 de la lista de singles española, siendo solo el tercer tema más reproducido de su mixtape en su primera semana. Sin embargo, no ha parado de escalar posiciones durante el verano y, gracias a su viralidad en TikTok, incluso ha llegado a ascender al top 1 de Spotify España. Ahora, su éxito se traspasa a la lista oficial.

Por otro lado, el top 5 de Singles España luce tomado por el colombiano Beéle, quien figura en ‘Yo y tú’ de Ovy and the Drums con Quevedo, en el puesto 3; coloca su single en solitario ‘No tiene sentido’ en el 4, e irrumpe en el top 5 con ‘Si te pillara’.

- Publicidad -

Entre las entradas interesantes de la semana destaca la de ‘The Subway‘ de Chappell Roan, que en España abre en un discreto puesto 94. Nada que ver con el número 1 que acaba de anotarse en Reino Unido o con sus buenas posiciones en el resto de países anglosajones (2 en Irlanda, 3 en Nueva Zelanda, 4 en Australia). Sin embargo, el debut de ‘The Subway’ ha sido modesto en la mayoría de países, especialmente en territorios como Alemania (63) o Francia (120).

En realidad, la entrada más fuerte de la semana la ocupa ‘Duro Ma’ de Bryant Myers, Dei V y Saiko. ‘Hiekka’ de Nicky Jam y Beéle, reciente top 1 en Spotify España, claramente ha resurgido y esta semana sube del 25 al 11, tras haber llegado al 10 hace semanas.

- Publicidad -

Las dos entradas que quedan por comentar también son urbanas. Por un lado, Rauw Alejandro coloca ‘Buenos términos’ en el número 59. Por otro, en un tímido puesto 96 aparece por primera vez el remix de ‘Ba Ba Bad’ de Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal.









