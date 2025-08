Chappell Roan, directa al top 1 global con ‘The Subway’

Chappell Roan ha logrado el mayor debut de toda su carrera con ‘The Subway’, que ha abierto en Spotify directamente en el número 1 global con 8,35 millones de reproducciones. En comparación, ‘The Giver‘ abrió con 6,27 millones y ‘Good Luck, Babe!’ con 1,2 millones. En su segundo día, ‘The Subway’ baja al puesto 3 con 5 millones de streams diarios.

Este dato convierte ‘The Subway’ en el segundo mayor debut de 2025 en Spotify, solo por detrás de ‘Evil Jordan’ de Playboi Carti, que se estrenó con 9,51 millones de plays. El debut de ‘The Subway’ supera por poco margen el de ‘Daisies‘ de Justin Bieber (8,34 millones).

En Estados Unidos el número 1 directo en el Billboard Hot 100 parece asegurado para Chappell Roan, ya que ‘The Subway’ se mantiene en la cima de canciones más escuchadas en el país dos días después, con escuchas que superan holgadamente las de ‘Golden’. El actual número 1 en el país es ‘Ordinary‘ de Alex Warren, que en Spotify baja al 7.

Roan celebrará el lanzamiento de ‘The Subway’ con una breve gira que recorrerá Nueva York, Misuri y California. Llamada ‘Visions of Damsels and Other Dangerous Things’, la gira incluye cuatro noches consecutivas en el Forest Hills Stadium en Queens, Nueva York; dos en el Museum and Memorial Park en Kansas City, Misuri; y dos en Brookside at the Rose Bowl en Pasadena, California.

Mientras, el segundo disco de Chappell Roan sigue en proceso de composición. En una entrevista con Vogue, Roan ha bajado a tierra a esos fans que esperan un nuevo disco en seguida. Y ha sido muy clara: “El segundo proyecto aún no existe. No hay álbum. No hay una colección de canciones». Roan añade que tardó cinco años en escribir su primer disco y puede que tarde el mismo lapso de tiempo en escribir el siguiente: «No soy ese tipo de escritora que puede producir rápido. No creo que haga buena música cuando me obligo a hacer algo. A veces veo comentarios del estilo «Ella está en todas partes menos en ese maldito estudio». Incluso si estuviera en el estudio 12 horas al día, todos los días, eso no significa que tendrías un álbum más rápido».