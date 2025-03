Chappell Roan es una service top en ‘The Giver’

El interminable roll-out de ‘The Giver’ culmina hoy, al fin, con el lanzamiento del nuevo single de Chappell Roan, tan solo el segundo single de Roan en un año: sí, hace (casi) un año desde que el mundo escuchó ‘Good Luck, Babe!‘ por primera vez.

Roan estrenó ‘The Giver’ en directo el pasado mes de noviembre en Saturday Night Live. Desde entonces, Roan no se ha cansado de promocionar el lanzamiento de la canción, revelando imágenes en las que representa diferentes profesiones vinculadas a la cultura lésbica, como la abogada o la obrera.

El mensaje de ‘The Giver’ y su estribillo «yo me encargo» ha sido vinculado al comportamiento de los service top, ese tipo de personas dominantes que buscan ante todo el placer de su amante. Roan canta que le «sale natural» y que a ella solo le gusta «dar» y que la otra «reciba».

‘The Giver’, por supuesto, es una canción muy diferente a ‘Good Luck, Babe!’: Roan cambia los ritmos synth-pop por el fiddle y se marca un tema de country sin concesiones de ningún tipo, pero también muy ligero, divertido y camp: le va como anillo al dedo.

A pesar del sonido de ‘The Giver’, Roan ha confirmado que su próximo disco no abandonará el pop en absoluto, ni el estilo de su debut ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ (2023).