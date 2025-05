Alex Warren, nº1 mundial, en el top español de… ¡álbumes!

La persona que ha logrado desbancar ‘Die With a Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars, después de 200 días en el número 1 global de Spotify es Alex Warren, una de esas «copias de Ed Sheeran que este año están triunfando más que Ed Sheeran». El nuevo tema número 1 a nivel mundial es la balada ‘Ordinary’.

El éxito ha llegado a España, y además a lo grande, porque lo que encontramos ahora mismo en el top 100 de nuestro país ni siquiera es ‘Ordinary’ (que pasó por el top nacional hace unas semanas), sino el álbum entero al que pertenece.

‘You’ll be Alright, Kid (Chapter 1)’, editado en 2024, e incluyendo otros temas millonarios de country llenaestadios como ‘Carry You Home’ o ‘Before You Leave Me’, llega al fin esta semana al puesto 88 de las listas españolas, pese a datar del año pasado. Te gustará si te gustan… Mumford & Sons.

El disco ha sido número 1 en Noruega, top 9 en Reino Unido y top 17 en Estados Unidos. Según las estimaciones de Mediatraffic, van unas 340.000 unidades vendidas a nivel mundial.

Estamos ante una de las pocas entradas de la semana en España, aunque sí encontramos varias re-entradas, como los últimos trabajos de Juanjo Bona (33), Dua Lipa (73), Travis Scott (78) o Kendrick Lamar (86).

Mientras Bad Bunny recupera el número 1 de álbumes con ‘Debí tirar más fotos‘, y ya van 15 de 18 semanas desde que se puso en circulación, la única otra entrada de toda la lista es ‘Live at Pompeii – MCMKXXII’ de Pink Floyd en el puesto 13.