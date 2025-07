‘Daisies’ crece y da a Justin Bieber su 8º top 1 en UK

La deriva comercial de la nueva era de Justin Bieber está resultando interesante de seguir. ‘SWAG‘ es un álbum de guitarra, lo-fi, relativamente alternativo, y de hecho se ha anunciado que su verdadero proyecto pop llegará a finales de este año o principios del que viene.

El single ‘Daisies’ debutó en el número 1 del Global de Spotify, después cayó, luego empezó a reflotar, y ahora definitivamente podemos considerarla un gran éxito en toda su rareza.

La canción asciende al top 1 de la lista británica al haber sumado lo equivalente a casi 41.000 ventas en una semana. En el puesto 2 queda ‘Dior’ de MK ft Chrystal con casi 37.000 y en el puesto 3 ‘Eternity’ de Alex Warren, quien por otro lado es número 1 de álbumes, dejando en el puesto 2 lo nuevo de Tyler the Creator, ‘DON’T TAP THE GLASS‘, nuestro Disco de la Semana.

Los anteriores números 1 de Justin Bieber en Reino Unido fueron ‘What Do You Mean?’, ‘Sorry’, ‘Love Yourself’, ‘I Don’t Care’ junto a Ed Sheeran, ‘Cold Water’ con Major Lazer y Mø, ‘Despacito’ junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee y ‘I’m the One’ junto a DJ Khaled, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne. Frente a esta indigesta ensalada de «featurings», la OCC recalca que este es el primer número 1 de Justin Bieber sin invitados desde 2015, hace 10 años, cuando se editó ‘Purpose‘.

Si nos dirigimos a otros países y a falta de conocer nuevos datos de la segunda semana, pues las listas británicas son las primeras en salir, ‘Daisies’ ha sido top 1 en Australia y Nueva Zelanda, y número 2 en Estados Unidos y Canadá. Como siempre, en países europeos, los resultados son más tibios: top 22 en Alemania, top 65 en Italia y top 76 en España. ¿Terminará nuestro país cayendo al encanto de esa guitarra eléctrica, grabada de aquella manera?