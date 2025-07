Bieber afianza ‘Daisies’ en listas, pero su disco no es nº1

‘Daisies‘ es oficialmente un nuevo éxito para Justin Bieber, tal y como anticipaban sus reproducciones iniciales. Tras debutar en el número 1 global de Spotify, ‘Daisies’ sostiene la segunda posición de la lista una semana después, sumando cerca de 53 millones de reproducciones. En cuanto al resto de pistas de ‘Swag’, solo ‘Yukon’ permanece dentro del top 50 global, en el puesto 44.

Según las primeras estimaciones, las llamadas «midweeks», ‘Daisies’ debutará en el número 1 de la lista de singles de Estados Unidos, donde sigue posicionado en el número 1 de Spotify. Hoy se conocerá si ‘Daisies’ supera las escuchas del actual número 1 en el país, ‘Ordinary’ de Alex Warren.

En cuanto a resultados finales, ‘Daisies’ entra en el número 4 de Reino Unido, pero no logra el número 1 en ningún mercado oficial. Queda más o menos cerca en Australia (3) y Nueva Zelanda (2).

‘Swag‘, el disco, tampoco alcanza el número 1 de álbumes en Estados Unidos. Debuta oficialmente en el número 2 del Billboard 200 con 163.000 unidades equivalentes: 199 millones de reproducciones en streaming y 6.000 ventas puras (descargas digitales, ya que aún no está disponible en formato físico; éste se pondrá a la venta en diciembre).

El principal competidor de Justin Bieber en las listas ha sido Travis Scott, que lidera con el segundo volumen de su proyecto JACKBOYS, que entra directamente en el número 1 del Billboard 200 con 232.000 unidades equivalentes, impulsadas por 95 millones de streams y unas impresionantes 160.000 ventas puras. Al contrario que ‘Swag, ‘JACKBOYS 2‘ se ha editado en distintas versiones en CD, vinilo y digital desde su día de lanzamiento, por lo que ha partido con ventaja.

‘Swag’ marca la primera vez desde 2009 que un álbum oficial de Justin Bieber no debuta en el número 1 del Billboard 200, con la única excepción de ‘Journals’ (2013), un mixtape lanzado digitalmente cuyas descargas no fueron reportadas a Nielsen SoundScan (aunque tuvo edición en vinilo en 2016). Tanto ‘Justice‘ (2021) como ‘Changes‘ (2020), sus dos discos anteriores, sí lograron el debut en lo más alto a pesar de haberse lanzado con un año de diferencia. ‘Swag’ es el primer disco de Bieber en 4 años.