El último single de dexter in the newsagent es ‘Special’

Dexter in the Newsagent es el proyecto de la cantante y compositora del sur de Londres Charmaine Ayoku. Desde 2020, Ayoku ha compartido su música en plataformas de streaming, con grabaciones tan caseras que algunos de sus primeros sencillos, como los acústicos ‘Maybe the Problem is Me’ y ‘Same Way’, estaban registrados con un teléfono móvil. Su música ha llegado a coquetear con el R&B (‘Still Got Time’) y transmite un espíritu eminentemente británico: uno de sus EPs se titula ‘I Do Love a Good Sandwich’.

Desde hace poco «Dexter» ha introducido ritmos veladamente bailables en sus canciones, como los de la por otro lado mayoritariamente acústica ‘Someone to You’ -la guitarra parece su instrumento predilecto- o ‘Special’, la Canción Del Día de hoy (gracias a Jerome por compartirla en los foros).

‘Special’ es el reconocimiento de una dependencia emocional: “Puedo amarte como quieres que lo haga / No puedo estar sola” es la primera frase que se escucha en la canción. “Te necesito como el café” es otra de las más memorables. Sin embargo, la producción, diseñada por Ayoku junto a Kurisu y SAIONTHEBEAT, combina suaves guitarras acústicas, tímidos beats con aires de dancehall y sutiles efectos de magia electrónica, construyendo un remanso de serenidad que contrasta con la desesperación expresada en la letra.