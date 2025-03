Amor y lujo en la canción romántica de Smerz

Smerz, el original dúo noruego formado por Catharina Stoltenberg y Henriette Motzfeldt, publica nuevo disco el 23 de mayo, ‘Big City Life’. El sucesor de ‘Believer‘ (2021) se ha hecho esperar cuatro años. En medio, Smerz publicaron un EP inspirado en el pop de los 2000, ‘Allina’, y una obra coral junto al conjunto vocal GAEA, ‘Tidligere den dagen‘, ambos en 2024.

El primer adelanto de ‘Big City Life’ ha sido ‘A Thousand Lies’, pero la verdadera apuesta para la promoción del disco es ‘You Got Time and I Got Money’, la Canción Del Día para hoy domingo.

- Publicidad -

‘You Got Time and I Got Money’ es algo así como el ‘Bittersweet Symphony‘ de Smerz, una comparación inevitable escuchando el arreglo de cuerdas de la canción. Aunque la composición de ‘You Got Time and I Got Money’ bebe más de la canción romántica de los 70 que del britpop, es innegable que la melodía de cuerdas convierte la canción en una joya.

‘You Got Time and I Got Money’ expone otro tipo de romanticismo basado en una convergencia entre dinero, amor y deseo, no se sabe si en este orden o en el inverso. El punto de vista es masculino («soy tuyo, soy tu chico») pero no turbio, sino enamorado y devoto: «Quiero verte desnuda, aunque me guste cómo vistes», «Cuando estoy contigo me siento paciente, quiero llevarte de vacaciones» o «Me gusta cómo te mueves, cuando me despierto a tu lado» son algunas de las frases que expresa el narrador. Aquí hay moneda, pero también sentimiento.