Addison Rae da electropop de primera en ‘Fame is a Gun’

Addison Rae no falla en el quinto single de su disco de debut, ‘Addison‘, que se pone a la venta el 6 de junio. En ‘Fame is a Fun’, el noveno (!) corte del disco, Addison entrega un tiro de electropop que parece de la mejor Annie o de la mejor Kylie.

‘Fame is a Gun’, la Canción Del Día de hoy, remite con su sonido de sintetizadores al electroclash de los primeros 2000 y de la época del indie sleaze. Addison habita este sonido con gracia y naturalidad, como si hubiera nacido para él.

Luka Kloser Y Elvira Anderfjärd producen a dos manos ‘Fame is a Gun’, evidentemente una misiva sobre la peligrosidad de la fama, una amenaza que Addison acepta encantada: «el amor es una droga y no puedo negarlo, soy la chica de tus sueños, pero tú no eres mi tipo», canta.

Si la letra de ‘Fame is a Gun’ cita directamente ‘The Glamourous Life’, el éxito de Sheila E. de 1984, el videoclip vuelve a ser un festín de referencias vagas, un collage de imágenes nostálgicas que no sabes en qué obra o época ubicar. Addison interpreta a una femme fatale con peluca rubia y gabardina rosa, como en su propia versión de ‘Vestida para matar’ (1980). Después, las escenas a la luz de la luna remiten al vídeo de ‘Stay’ (1992) de Shakespears Sister. Seguro que otros darán más en el clavo. Por el camino, Addison entrega otro tema de pop indiscutible.

‘ADDISON’:

01 New York

02 Diet Pepsi

03 Money is Everything

04 Aquamarine

05 Lost & Found

06 High Fashion

07 Summer Forever

08 In The Rain

09 Fame is a Gun

10 Times Like These

11 Life’s No Fun Through Clear Waters

12 Headphones On