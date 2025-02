El cuarto y último adelanto del disco debut de Juanjo Bona, ‘Recardelino’, disponible el 7 de marzo, tiene una de las historias más ricas de todo el álbum.

El folclore aragonés empapa casi todo el disco y ‘Virgen de Magallón’ es una de las pruebas más evidentes. El tema recupera una leyenda del pueblo de Juanjo, que procede del siglo XIII y sobre la que incluso se han hecho podcasts.

La leyenda habla de dos familias ferozmente enfrentadas en torno a marzo del año 1283: los Frago y los Albir. Al parecer, Juan Albir, un labrador de Magallón, mató a Sancho del Frago durante una de estas disputas familiares. Para escapar de la revancha, se escondió de la familia Frago en la iglesia, lo que le fue útil dos veces, pero a la tercera se lo cargaron.

Al ocurrir el asesinato en la casa del Señor, la Virgen desapareció y apareció a 80 kilómetros de distancia, en Leciñena, en la comarca de los Monegros. La Virgen se la llevaron de nuevo a Magallón, pero volvió a aparecer en Leciñena. Y ella se habría pronunciado: «Hasta que el último miembro de la familia del Frago no desaparezca, jamás volveré a pisar Magallón». Así que a día de hoy, la Virgen de Magallón continúa en Leciñena.

Lo mejor es que Juanjo aborda este tema con alegría y cierto humor, elaborando un diálogo entre Virgen y pueblo:

-«Era un hombre malo, venga, vuelve a Magallón, Virgencica» (…)

-«Yo no vuelvo, llevo el susto metido en el alma. Si yo en vuestros líos no me meto, no os liéis a tiros en mi casa».

Bona ha escrito esta canción con Irenegarry y Juan Figols, más conocido como Fresquito. Marcel Bagès y David Soler, que saben muchísimo de folclore, la han producido como el resto del álbum. La melodía es alegre como una fiesta popular, con instrumentación orgánica del tipo guitarras y bandurrias (a cargo de Sergio Aso), y algunos detalles electrónicos que salpican a la voz de Juanjo, aquí muy próximo al registro de Víctor Algora. Además, se ha hecho un pequeño reportaje en el que personas de su pueblo recuerdan la leyenda de la Virgen de Magallón.