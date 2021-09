Fresquito y Mango son dos jóvenes amigos de Zaragoza que en el último par de años han venido presentando una serie de singles que no temían al punk-pop (‘Mándame un audio’), al hip hop (‘Pronto’) o al mambo (‘Dramambo2’). Desde un principio han tenido sus seguidores, pero su fama ha alcanzado otro nivel cuando ‘Mándame un audio’ se viralizaba en Tik Tok y nada menos que Aitana decidía subirse a un remix que suma ya 6 millones de reproducciones en Spotify. El tema que nos habla de nuestro psicólogo y de los ex, tenía una portada en animación, como muchos de sus singles. O como el vídeo de ‘Isla de Japón’.

Por eso en la nueva edición de «Meister of the Week», sección comisariada por Jägermusic en la que los artistas hablan de cosas favoritas ajenas a su música, Fresquito y Mango han querido hablarnos de series de animación, especialmente ‘Shin-Chan’, ‘Hora de aventuras’, ‘Ed, Edd y Eddy’ y ‘El laboratorio de Dexter’.

- Publicidad -

¿Por qué habéis elegido hablar de Shin-Chan? ¿Algún capítulo o personaje que tengáis como favorito?

M: Yo creo que Shinosuke como protagonista es increíble y divertido y eso hace que la serie triunfe tanto pero a mí siempre me ha gustado Bochan con el moco porque era un tío bien majete.

F: Lo guay de Shin-Chan es que es un poco como los Simpsons antes: que te puedes poner cualquier capítulo y gozártelo igual.

Shin-Chan es un trasto como personaje, y en realidad solo tiene 5 años. Sin embargo, la serie está destinada también al público adulto, y a menudo el humor que usa es complejo. ¿A qué edad descubristeis la serie? ¿La habéis disfrutado igual al margen de la edad?

M: Yo ya ni recuerdo la edad que tenía, en mi casa nunca me prohibieron ver nada y sí que es verdad que la ves ahora con otros ojos porque entiendes más el tipo de humor. Pero creo que funcionaba igual para ambos públicos. Eso sí, fue por Shin-Chan como descubrí el secreto de los Reyes Magos y Papá Noel…

F: Sí, yo también me acuerdo de verla muchísimo por la mañana en verano con mi hermano. Y luego él se la terminó viendo entera en un canal de Youtube.

- Publicidad -

En casa tenemos una taza de Shin-Chan desde hace unos 20 años, no hay manera de que se caiga o se rompa. Se me ocurre hacer una analogía con la duración de la serie: van más de 1.000 episodios, ¿a qué creéis que se debe tal longevidad?

M: No sé cómo será el éxito que tenga en Japón, pero yo creo que al ser una de estas series en las que los personajes tienen siempre la misma edad, pueden alargarla todo lo que les apetezca.

F: A mí me mola el rollo de que cada capítulo sea independiente del resto, pero haya como una subtrama que sí se vaya desarrollando. Ese formato de series me encanta.

Todavía tantos años después sigo diciendo «mirienda» en lugar de «merienda», ¿en qué sentís que ha influido la serie en vuestras vidas o en la vida de la gente?

M: No sé hasta qué punto puede haberme influido ver o no ver ‘Shin-Chan’, pero sí que sé que me alegro de haber podido levantarme a las 7 de la mañana y ponerme a verla.

F: A mí me influyó para hacerme el tatuaje del elefante en una parte del cuerpo.

‘Ed, Edd y Eddy’ era una de esas series de Cartoon Network que eran un poco turbias por el tipo de animación que presentaban. ¿Os interesa especialmente este tipo de animación exagerada y extraña?

M: Yo soy muy fan de todo lo extraño, ya sea en películas o series. Es verdad que tiene personajes muy grotescos y todos se odian entre sí en esa serie por ser cómo son, pero eso es realmente lo divertido de la serie.

F: Buah, es que ‘Ed, Edd y Eddy’ era divertidísima también. Estaba muy guapo que cuando veíamos dibujos de pequeños hubiese tantos estilos de animación distintos. Ahora me siguen encantando muchas series más nuevas, pero sí que noto que la animación se ha estandarizado un poco ¿no?

La serie duró 10 años, es la más longeva de Cartoon Network. ¿Qué etapa os gusta más? ¿Estáis familiarizados también con la última temporada?

M: Yo ya le perdí la pista hace años aunque alguna vez me he puesto a verla en YT cuando me aburría, pero siempre capítulos viejos.

F: Literal, yo la veía en casa de mis abuelos que pagaban el Imagenio y ya de mayor la he vuelto a pillar pero en Internet.

¿Qué capítulo de ‘Ed, Edd y Eddy’ tenéis más clavado en vuestra memoria?

M: Yo recuerdo uno en el que entraban a una casa encantada y te partías el culo.

F: De lo que más me recuerda a ‘Ed, Edd y Eddy’ son los caramelos estos de huevo de mamut. En plan, me acuerdo que de pequeño los veía con un caramelo gigante en la boca y no lo pillaba y cuando los trajeron aquí flipé, era una cosa terrible pero me comí varios.

‘Hora de aventuras’ es «God tier» simplemente

‘Hora de aventuras’ es una de las series más surrealistas que hay en la televisión. Cuando la ves fumado la disfrutas al 200%, ¿opináis lo mismo?

M: Ni siquiera hace falta ir fumado para flipar con esa serie, es divertidísima y el doblaje en castellano en este caso me parece increíble porque le ponen nombres divertidísimos a los personajes. Además la historia oscura que hay detrás es genial.

F: ‘Hora de aventuras’ es «God tier» simplemente.

¿Cuál es vuestro personaje favorito de ‘Hora de aventuras’?

M: El Rey Hielo es con el que más me río.

F: Para mí Jake, o sea, es que lo amo con todo mi corazón. Me parece especialmente carismático.

Esta es una serie con una animación muy surrealista y fluida, pero a la vez comunica mensajes muy importantes y adultos. ¿Destacáis su guión aparte de la animación? ¿Habéis aprendido algo importante viéndola?

M: Su guión es increíble y además se atreven a tocar temas súper importantes que siempre han parecido como medio tabú en series y películas infantiles.

F: Yo destaco sus canciones. Lo bien que le queda a Finn el Auto-tune es algo con lo que algunos solo podemos soñar. Que se hayan traducido todas las canciones es algo a valorar la verdad. Nosotros siempre decimos que nuestro sueño es hacer canciones para una serie de animación.

‘Midnight Gospel’ es una locura, un bombardeo de cosas

En un estilo parecido, pues está animada por la misma persona, Pendleton Ward, ¿habéis visto la serie ‘Midnight Gospel’?

M: Los diálogos y monólogos de esa serie son una locura, un bombardeo de cosas, mientras tienes que estar atento a otras que ocurren en la pantalla súper surrealistas, yo me quedé loquísimo.

F: A mí me gustó mucho la verdad, la vi en cuarentena y me pareció bastante clave.

¿Qué es lo que mejor recordáis de la serie ‘El laboratorio de Dexter’ o qué nunca se os olvidará por más años que pasen?

M: Yo la veía cuando no podía dormir, lo mejor eran los personajes.

F: Te lo juro, a mí la hermana me daba muchísimo miedo.

¿Cuándo erais pequeños alguna vez tuvisteis la fantasía de tener un laboratorio como el de Dexter?

M: Yo es que soy de letras.

F: Hombre, pues sí, lo que más envidia me da ahora es lo limpio y organizado que lo tenía todo el chaval.

¿Alguna vez os habéis sentido identificados con las trastadas que le hacía a Dexter su hermana?

M: Yo no tengo hermanas ni hermanos así que nunca me he visto en esas situaciones, aunque sí que tengo alguna prima que me recuerda un poco a ella.

F: Puede ser que sí…

¿Alguna otra recomendación especial sobre series de animación?

M: Este año he visto varias que recomiendo como ‘Solar Opposites’, también algún anime como ‘Dorohedoro’ o ‘Tokyo Revengers’, pero a mí personalmente, que soy super friki de Marvel, me está flipando la serie de ‘What If’.

F: Tío, yo os recomiendo ver ‘Dragon Ball’ en catalán, no tengo ni idea de catalán pero el doblaje está guapísimo y la serie es que me pilló tarde y no me la había visto nunca, jaja.