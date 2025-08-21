Anna von Hausswolff anuncia disco con Iggy Pop, Ethel Cain…

Anna von Hausswolff, la cantautora y organista sueca, es una de las compositoras de art pop gótico indispensables de la época actual. Entre sus obras esenciales se encuentra ‘All Thoughts Fly’, publicada en 2020. Ningún fan de Diamanda Galás, Nick Cave y Siouxsie Sioux, pero también de Julia Holter o Kate Bush, se la debe perder.

En diciembre de 2021, von Hausswolff se vio obligada a cancelar sus conciertos anunciados en iglesias francesas debido a protestas de grupos católicos fundamentalistas que acusaban a la artista de Gotemburgo de hacer música «satánica». La artista, entonces, lamentó que el «integralismo católico de extrema derecha» hubiera prevalecido sobre el arte y el amor.

- Publicidad -

Casi un lustro después de aquello, von Hausswolff detalla nuevo disco, ‘Iconoclasts’, y la noticia es que incluye colaboraciones de lujo de Iggy Pop, que participa en ‘The Whole Woman’, y Ethel Cain, quien interviene en ‘Aging Young Women’. ‘Iconoclasts’ incluye otras dos colaboraciones de Abul Mogard y Maria von Hausswolff, hermana de Anna.

El álbum se presenta con dos singles relativamente dispares. Por un lado, ‘The Whole Woman’ es una dramática balada que evoca las murder ballads de Nick Cave. En la canción, Anna e Iggy Pop interpretan a dos enamorados separados pr el tiempo y el espacio, en concreto por un «océano» que parece representar, metafóricamente, algún tipo de distancia emocional.

- Publicidad -

Por su lado, ‘Stardust’ destaca por su intenso sonido de percusiones y órgano. De estilo ancestral, ‘Stardust’ parece exponer una crisis simultáneamente romántica y espiritual. El destinatario de la canción llora irremediablemente, mientras Anna busca romper con los límites de la existencia humana y trascender, buscar «algo más grande que esto». ‘Iconoclasts’ sale en Halloween, como el disco de Florence + the Machine.



