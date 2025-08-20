Ethel Cain vende más que Black Keys y Jonas Brothers

Bad Bunny recupera el número 1 de álbumes en España con ‘Debí tirar más fotos’ tras unas semanas rondando el top 3. Aitana, que había recuperado el top 1 con ‘Cuarto azul’ gracias a sus conciertos en grandes estadios, baja tan sólo al número 2. El álbum de Bad Bunny es 5 veces platino; y el de Aitana, platino.

La entrada más fuerte estos días es «Willoughby Tucker, I’ll Always Love You» de Ethel Cain, nuestro último Disco de la Semana, que llega directa al puesto 27 en España tras haber conseguido el puesto 2 en la lista de vinilos. Este ha sido el vinilo más vendido del país esta semana después del de Aitana. Además, el nuestro no es uno de los mejores datos internacionales para el segundo disco de estudio de Ethel Cain.

Este disco de Ethel Cain ha logrado el top 12 en UK, el top 14 en Estados Unidos, el top 16 en Alemania, el top 11 en Holanda y el top 5 en Australia. Los datos logrados son muy similares a los conseguidos por su anterior obra, ‘Preacher’s Daughter’, por lo que parece que su fama se asienta, su público permanece fiel, pero tampoco crece.

Por los pelos llega al top 100 español el nuevo álbum de Black Keys, ‘No Rain, No Flowers’, que se cuela en el puesto 66, siendo top 9 en vinilos. El disco es top 47 en Reino Unido y top 52 en Estados Unidos, lejos de sus tiempos multiplatino.

El público de Jonas Brothers está claro que mengua también: el grupo ni siquiera logra llegar al top 100 de España con ‘Greetings from Your Hometown‘. Lastrado por un bajo streaming y quizá una mala distribución del físico, el disco queda fuera de la lista española oficial. Sí sabemos que al menos se ha distribuido alguna copia porque el álbum aparece en el puesto 93 de LP’s.

En datos internacionales, el disco de Jonas Brothers es top 6 en Estados Unidos, top 55 en Canadá, top 63 en Holanda, y queda fuera del top 100 de Reino Unido pese a haber sido número 26 en ventas.

Volviendo a la lista oficial española, ‘Satirología’ de Kidd Voodoo llega al número 33; ‘Metal Forth’ de Babymetal al puesto 85; ‘Lost Americana’ de MGK al 87; y ‘Una valija en sentimiento’ de Kris R, al puesto 93.









