Wet Leg vuelven con un banger de manual para su segundo disco

Wet Leg han vuelto. El dúo formado por Rhian Teasdale y Hester Chambers firmaron uno de los discos más aclamados de 2022, el homónimo ‘Wet Leg’, y acaban de anunciar su regreso al ruedo. ‘moisturizer’ estará disponible el próximo 11 de julio. De momento, ya se puede disfrutar del combativo primer single, ‘catch these fists’.

‘Wet Leg’ ganó tres Grammys, dos premios británicos, múltiples números 1 en listas internacionales, más de 500 millones de streams y hasta una cover de Harry Styles. Nada mal para un álbum debut. Para ‘moisturizer’, y según reza la nota de prensa, Teasdale y Chambers han preparado una colección de «maníacas canciones de amor y besos bien calculados».

En ‘moisturizer’, Wet Leg han vuelto a trabajar con el productor Dan Carey y la nota de prensa asegura que no han elegido «volverse pop», sino «seguir a su musa», prometiendo una experiencia «más contundente, más bonita y más pervertida» que su predecesor.

‘catch these fists’, el primer single del disco, es un agresivo corte de dance punk basado en una interacción que las dos artistas sufrieron con un «hombre beligerante», tal y como se narra en la última estrofa de la canción: «Me vomité en la boca / Cuando intentó pedirme salir / No te acerques a mí / Solo quiero bailar con mis amigas».

Tracklist:

1. CPR

2. liquidize

3. catch these fists

4. davina mccall

5. jennifer’s body

6. mangetout

7. pond song

8. pokemon

9. pillow talk

10. don’t speak

11. 11:21

12. u and me at home