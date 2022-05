Harry Styles versiona a Wet Leg y arrasa en las listas

Harry Styles ha actuado en el Live Lounge de la BBC Radio 1. Además de cantar tres canciones de su nuevo disco, el artista ha versionado un tema de Wet Leg, concretamente ‘Wet Dreams’.

Unos pocos días después de lanzar su tercer álbum ‘Harry’s House‘, Harry ha visitado la BBC para cantar los temas ‘As It Was‘, ‘Late Night Talking‘ y ‘Boyfriends’. También se ha atrevido a versionar ‘Wet Dreams’, una reciente canción que forma parte del álbum debut de Wet Leg con el mismo nombre, ‘Wet Leg‘.

- Publicidad -

El tercer álbum de Harry Styles está arrasando en las listas. Si nos fijamos en la lista Top 50: Global de Spotify, parece que los únicos que han publicado música estos días han sido Bad Bunny y el propio Harry. Una combinación de sus portadas cosen la primera mitad de la lista.

Por otro lado, entre todos los formatos ‘Harry’s House’ ha vendido lo equivalente a 61.000 copias en su primer fin de semana, solo en el Reino Unido. De esas copias 42.000 son en formato físico, un hito teniendo en cuenta la filtración del álbum hace un mes. En cuanto a los Estados Unidos, se estima que finalice su primera semana vendiendo entre 450.000 y 500.000 copias.









- Publicidad -