Filtrado ‘Harry’s House’: ¿hay plan B para Harry Styles?

En las últimas horas, se ha filtrado el lanzamiento más esperado por el mainstream de toda la primavera: ‘Harry’s House’ de Harry Styles. Un mes antes de tiempo. Su primer single ‘As It Was’ ha sido número 1 tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y en el Global de Spotify. Es, sin duda, una de las mejores canciones de 2022. Además, el artista viene de vender unos 7 millones de copias del notable ‘Fine Line’.

Al mismo tiempo que sus seguidores pedían no descargar el disco, convertían el nombre del álbum en un «trending topic» aún mayor, de manera que no quedara ni un fan potencial del álbum sin enterarse de que ‘Harry’s House’ está ya en la red.

- Publicidad -

La noticia condiciona fuertemente la estrategia de Columbia/Sony para el proyecto llamado a vender millones, pues ni siquiera se había facilitado el tracklist del álbum. Parece mentira que en un tiempo en que algunos artistas de primera línea suben sus novedades sin necesidad de esperar a la edición física -pienso en The Weeknd o Drake-, en que han de existir formas de esconder los discos estrella; esto haya sucedido a una «major» con un álbum sobre el que se habían puesto tantas esperanzas de ventas y streamings. Sin embargo, es el momento de buscar soluciones, no las causas.

Es el momento de que su sello se plantee si se lanza a la piscina precipitando la salida digital del álbum, aunque para el formato físico haya que seguir esperando hasta el 20 de mayo. O si se mantiene la misma estrategia que hubiera planeada, pues al fin y al cabo hay una parte de la población que ya ni siquiera sabe adónde acudir para descargarse un disco de manera ilegal. Las personas que van a descargarse el disco son -supuestamente- los fans más fieles que luego pasarán por caja igualmente.

- Publicidad -

De lo que no hay duda es de que la filtración afectará de un modo o de otro. Si había un segundo single programado previo a la salida del álbum, su techo comercial sí se verá mermado por este fallo de su equipo. No es lo mismo convocar a tus seguidores a un estreno a una hora determinada, en la que producirás escuchas en bucle, que estrenar algo que una parte de la población ya se sabe de memoria.

Por un lado, teniendo en cuenta que el lanzamiento más fuerte de esta noche parece lo nuevo de Pusha T, que viene de conseguir un top 3 y un top 13 en USA y UK, respectivamente, se ha quedado una noche estupenda para lanzar «por sorpresa» lo nuevo de Harry Styles. Por otro, el artista cuenta con unas ventas físicas lo suficientemente sólidas como para mantener toda la estrategia como estaba. Dua Lipa perdió una gran parte de ventas físicas por adelantar la salida digital de ‘Future Nostalgia‘ por una filtración. Durante 2 años fue la puta ama igual, pero a la cifra total de ventas físicas de ‘Future Nostalgia’ siempre le pesó aquella decisión prematura. Ese es el brete en que ahora mismo se encuentran Harry Styles y si equipo.

- Publicidad -

1.-Cinema

2.-Boyfriend

3.-Music for a Sushi Restaurant

4.-Daylight

5.-Satellite

6.-Day Dreaming

7.-Mathilda

8.-Late Night Talking

9.-Grape Juice

10.-Love of My Life

11.-As It Was

12.-Little Freak

13.-Keep Driving