Pusha T lanza su nuevo álbum ‘It’s Almost Dry’ este viernes

El rapero Pusha T ha esperado casi hasta el final para anunciar su nuevo álbum, que verá la luz este viernes 22 de abril. ‘It’s Almost Dry’ será su primer disco desde ‘DAYTONA‘ de 2018, y hasta la fecha hemos podido escuchar dos de sus singles: ‘Diet Coke’ y ‘Neck & Wrist’ junto a Jay-Z.

Son muchos y grandes los nombres que aparecen en este nuevo trabajo de Pusha T. ‘Diet Coke’, que salió a principios de febrero, está producida por Kanye West y 88-Keys, y es un tema rap como los de antes. El beat original de 88-Keys y el videoclip en blanco y negro homenajean al rap de finales de los 90. El segundo single ‘Neck & Wrist’, por su lado, cuenta con el featuring de Jay-Z y con la producción de Pharrell Williams. De hecho, según un comunicado de prensa, el nuevo álbum está producido en su totalidad por Kanye y Pharrell.

El rapero describía a Complex su nuevo álbum de la siguiente manera: «Todo lo que diré es: el puto álbum del año está al caer. Un álbum de Pusha requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo unirlo todo, pero cuando toma forma, no hay nada que pueda con él. Es nuestro sello. No me importa lo que digan sobre el trabajo, cómo se lo tomen. Me da exactamente igual lo virales que sean las canciones. No hay nada que pueda con ello». Tráiler del álbum:







