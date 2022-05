Harry Styles publica hoy su nuevo disco ‘Harry’s House’, muy esperado tras la fase imperial que fue la era ‘Fine Line’. El éxito de ‘As it Was‘, actualmente la canción más exitosa a nivel global, versionada hasta por los mismísimos Arcade Fire, garantiza que el tercer álbum de Harry será uno de los más exitosos de todo 2022.

Entre otras producciones cuidadas de electro-funk (‘Music for a Sushi Restaurant’), soft-rock (‘Grapejuice’), R&B (‘Cinema’) o folk (‘Boyfriends’), emerge en ‘Harry’s House’ una de las canciones más simpáticas jamás escritas por Harry (y por su colaborador Kid Harpoon).

‘Late Night Talking’ es la pista de ‘Harry’s House’ que se ha seleccionado como «focus track» para las playlists de hoy. Es decir, es -por fin- el segundo single oficial del álbum. Harry la escribió durante la cuarentena y la estrenó en Coachella hace unas semanas. Versa sobre quedarse «horas» hablando por teléfono con la persona amada, «hasta que se hace de día».

En la letra, Harry expresa que «nunca me ha gustado el cambio», pero que «a ti te seguiría adonde fuera», y que su mayor deseo es «hacerte feliz cuando te sientas triste». Es un mensaje que tira a lo impersonal, pero que funciona dentro del contexto de la canción.

Una de sus producciones más cucas y livianas, ‘Late Night Talking’ se sitúa a un punto medio entre lo «brumoso» y lo caricaturesco. Por un lado, su sonido de soft-pop-rock con teclados recuerda al de grupos como Metronomy o Passion Pit. Por otro, la canción transmite la misma energía que aquel hit de Matthew Wilder que lo petó en los 80 y se viralizó tres décadas después.

‘Harry’s House’ llega al mercado después que la totalidad del disco se filtrase a la red el mes pasado. Al contrario que Kendrick Lamar o Bad Bunny, Harry no ha conseguido que ‘Harry’s House’ llegue totalmente de nuevas a la red. Sin embargo, su equipo decidía hacer caso omiso a la filtración y no adelantar el lanzamiento del álbum, que ha salido hoy como estaba previsto.