Arcade Fire se llevan a su terreno… ¡a Harry Styles!

Dos de los muchos lanzamientos esenciales de este mes son ‘WE’ de Arcade Fire y ‘Harry’s House’ de Harry Styles. Ambos están separados por 2 semanas, pero por poco más desde hoy, pues los primeros acaban de versionar al segundo a su paso por la BBC.

Es un clásico que los artistas hagan versiones improbables cuando visitan la radio pública británica, y Arcade Fire han decidido versionar ni más ni menos que la que es la canción número 1 en este país desde su lanzamiento, ‘As It Was‘. La banda de Win y Régine se la lleva a su terreno, dándole un pequeño toque más épico, pero a su vez respetando su filosofía original.

Arcade Fire, a su vez, van a ser número 1 en Reino Unido con ‘WE’. Lideran las «midweeks» con holgura tras vender 13.000 copias durante el fin de semana, que ya se habían convertido en 16.000 al cerrar las tiendas este martes. Será el 4º número 1 consecutivo en álbumes para los canadienses en el que es uno de sus principales bastiones.

Por otro lado, os recordamos que Arcade Fire visitan Madrid en breve, el próximo 21 de septiembre, y las entradas se ponen a la venta este viernes 13 de mayo a través de Live Nation. La pre-venta, de hecho, está ya en marcha.



