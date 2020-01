‘Break My Stride’, el hit de Matthew Wilder en el que su sello no creyó, viral 37 años después

La aplicación para móviles TikTok, uno de los fenómenos adolescentes del momento, ha servido para catapultar numerosas canciones a lo más alto de las listas de éxitos. Así funciona: los usuarios escogen una canción, crean vídeos cortos de unos 15 segundos con ella y, si estos son suficientemente divertidos o creativos, se viralizan. ‘Truth Hurts‘ de Lizzo, ‘Old Town Road‘ de Lil Nas X o, más recientemente, ‘The Box‘ de Roddy Richh (tres canciones que han sido número 1 en el Billboard), se viralizaron antes en TikTok.

Menos habitual es que un viejo éxito se viralice gracias a esta aplicación llamada como el gran hit de Kesha, pero esto es lo que le ha pasado a Matthew Wilder. El productor de ‘Tragic Kingdom’, el álbum más vendido de No Doubt (el que trae ‘Don’t Speak’), y quien además dobló a Ling en ‘Mulán’ (interpretó la canción ‘A Girl Worth Fighting For‘), protagonizó una corta carrera como artista pop a principios de los años 80, de la que apenas logró un éxito significativo en las listas que, sin embargo, se ha vuelto a poner de moda 37 años después. Lanzado en 1983, en plena ebullición del new wave y el synth-pop, ‘Break My Stride’ alcanzó el top 4 en Reino Unido y el top 5 en Estados Unidos y logró buenas posiciones en Australia, Canadá y otros países europeos. Y ahora, gracias a TikTok, la canción es top 12 en el chart global de canciones más virales en Spotify. La razón es que sus usuarios han usado la letra de la canción para mensajear a familiares o amigos y hacerles creer que están contándoles una historia que les ha ocurrido de verdad, a espera que se den cuenta que se trata de la letra ‘Break My Stride’. Esta recuerda un sueño que ha tenido Wilder en que el músico se dirige a coger una barca hacia China y, de camino, se cruza con una amiga que corre hacia la lavandería.

Dentro de que alberga un espíritu más simpático y pizpireto que épico, ‘Break My Stride’ es un absoluto temazo pop, y no cabe duda que ha perdurado en el tiempo gracias a su calidad, hasta el punto de haber conseguido conquistar a las nuevas generaciones. Por eso, sorprende descubrir que el sello de Wilder de entonces, Arista Records, se negó a publicar la canción por no considerarla lo suficientemente buena. Su autor recuerda así la composición de ‘Break My Stride’ en palabras para JENESAISPOP: “Cuando la escribí vivía en un pequeño apartamento en West Hollywood, acababa de firmar con Arista Records y luchaba por que el sello me prestara atención. Habían pasado dos años desde que firmé y el sello seguía sin dar salida a mi música. ‘Break My Stride’ sería, pensé yo en ese momento, la canción que salvara mi carrera, mi último intento de convencer al sello de mi valía como artista. Pero el jefe de Arista la escuchó y afirmó que “no era un hit”. Entonces me rebelé contra el sello y les dije que, o bien publicaba mis grabaciones, o bien me dejaba marchar. Y me dejó marchar”.

La suerte se tornó a favor de Wilder medio año después: “Habíamos grabado “Stride” de manera independiente, así que mis productores y yo logramos recuperar los “masters” y obtener un nuevo acuerdo discográfico. En resumen, firmé con otro sello y ‘Break My Stride’ se convirtió en un éxito mundial seis meses después”. Sin embargo, el músico no recuerda aquella época con rencor: “quizá forme parte de la naturaleza humana mantenerse en una zona segura y decir “no” antes que arriesgar un trabajo… La tendencia de no reconocer un sonido nuevo, de desechar a un artista nuevo, es una historia tan antigua como el tiempo. Los Beatles fueron rechazados por todos los sellos importantes y al final se vieron obligados a firmar con uno que era conocido solamente por editar discos de comedia. ¿Hace falta saber más?”

Es surrealista ver ‘Break My Stride’ entre los temas más virales de Spotify en pleno 2020, también porque su sonido no puede ser más ajeno a la moda actual. Es pura nueva ola ochentera. “Con los 80 llegaron el new wave, Culture Club, Men at Work, ‘Heartbeat City’ de The Cars… este era el sonido que, en aquel momento, la música pop estaba asimilando”, explica Wilder. “El movimiento me arrastró y, con él, yo me sentí totalmente liberado, inspirado por sus sintetizadores… ¡y por esos peinados! Después de tantos años intentando encajar en un estilo u otro, al final se me dio permiso para salirme de las normas y hacer algo diferente a lo habitual. La estructura de acordes de ‘Break My Stride’ y su letra “sin sentido” estaban inspirados en este nuevo sonido y en esta nueva actitud”. ¿Pero por qué cree Wilder que ‘Break My Stride’ sigue siendo escuchada casi cuatro décadas después? Esta es su conjetura: “Yo sé el lugar en mi cabeza y mi corazón desde el que nació la canción, pero supongo que las nuevas generaciones siguen sintiéndose identificadas con su espíritu de rebeldía y diversión”.

‘Break My Stride’, que fue uno de los mayores éxitos de todo el año 1984, no ha estado falto de reconocimientos por parte de otros artistas que la han adaptado a su propio repertorio. En 1996, Puff Daddy incorporó la melodía de su estribillo en el de su hit de 1997 ‘Can’t Nobody Hold Me Down’, y el tema fue un éxito (efímero) en Europa gracias tanto a la versión del duo austríaco Unique II, de 1996, como a la de la banda alemana Blue Lagoon, de 2004 y en clave reggae. Por su parte, Wilder no obtuvo hit igual en su carrera en solitario (aunque se acercó con ‘The Kid’s American’), y después de editar un segundo álbum se retiró de los focos para componer y producir para otros artistas como los mencionados No Doubt, Christina Aguilera (‘Reflection’, ‘Can’t Hold Us Down’), Kelly Clarkson (‘Beautiful Disaster’) o Miley Cyrus/Hannah Montana (‘Girls Just Wanna Have Fun’, ‘Back to Tennessee’).