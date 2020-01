El éxito de ‘The Box’ de Roddy Ricch irrumpe tímidamente en España

La lista de singles española sigue liderada por ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj, y de hecho la única noticia que deja todo el top 10 esta semana es la entrada, precisamente en esta posición, de ‘Morado’, el nuevo single con título de color de J Balvin.

Más interesante aún es la irrupción en la tabla, en el número 77, de ‘The Box’, el hit de Roddy Ricch. Tras viralizarse en TikTok, esta canción que no había sido single de su disco ‘Excuse Me for Being Antisocial’ ha alcanzado el número 1 de Estados Unidos, anteponiéndose a ‘Yummy’ de Justin Bieber; pero además es top 2 en el chart global de Spotify acercándose a las reproducciones diarias de ‘Dance Monkey’ de Tones & I (en torno a las 7 millones). El joven rapero de Atlanta ya había sido número 1 con su mencionado debut, que contiene colaboraciones con Ty Dolla $ign o Gunna.

¿Qué hay del resto de entradas? ‘Muévelo’, la nueva colaboración de Nicky Jam y Daddy Yankee que samplea un hit de los 90, entra en el número 15, ‘Yelo’ de C. Tangana y Alizzz en el número 27 y ‘Rare’ de Selena Gomez -que es top 1 de streaming en España y top 3 de ventas– en el número 60. Además, Future y Drake son número 79 con ‘Life is Good’ tras el estreno de su videoclip; Feid y Justin Quiles número 93 con ‘Porfa’ y Myke Towers número 97 con ‘Rutina’.