Selena Gomez, top 3 de ventas en España con ‘Rare’, sí es top 1 en streaming

Selena Gomez es top 3 de ventas en España con ‘Rare‘, por lo que mejora el dato de su disco anterior, ‘Revival‘, que fue top 6. En este caso, Gomez no ha podido ni con ‘En tus planes’ de David Bisbal, que se mantiene en el top 1, ni con ‘Tributo a Sabina’, que se mantiene en el top 2. Sin embargo, ‘Rare’ sí ha sido el disco más escuchado de la última semana en España, y es por tanto top 1 en la tabla de streaming. ‘Rare’ será con bastante probabilidad número 1 en Estados Unidos, pero en Reino Unido se ha tenido que conformar con el número 2.

En el número 10, el director de orquesta letón Andris Nelsons firma la segunda entrada de la semana en la tabla de ventas con su ‘Concierto de Año 2020’. Es la última entrada en todo el top 10, pues para encontrar la siguiente hay que bajar hasta el número 76, donde aparece la banda de rock sinfónico Apocalyptica con su nuevo trabajo, ‘Cell-0’. Después, otros rockeros, Rage, son top 80 con ‘Wings of Rage’ y Fangoria entran en el 96 con su vieja recopilación de remezclas ‘El infierno son los demás’, editada originalmente en 2001.

Ya en streaming, Cruz Cafuné es top 4 con su nueva mixtape ‘Moonlight922’ tras haber triunfado a lo grande con Don Patricio en ‘Contando lunares’; Suu es top 52 con ‘Ventura’ y Roddy Ricch top 93 con su segundo trabajo ‘Please Excuse Me for Being Antisocial’. Ricch es autor del hit ‘The Box’, actual número 1 de singles en Estados Unidos tras viralizarse en TikTok.