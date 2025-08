Chappell Roan, entre Cranberries y Billy Joel en ‘The Subway’

Más de un año después de estrenarla en directo, durante su concierto en el Governments Ball de Nueva York, además vestida de Estatua de la Libertad, aunque después ha seguido tocándola en todos sus conciertos, por ejemplo en la última edición de Primavera Sound, Chappell Roan ha lanzado la versión de estudio de ‘The Subway‘. Tras varios intentos de dar con la producción adecuada, junto a su mano derecha Dan Nigro, finalmente la ha logrado.

‘The Subway’ sigue alejando la propuesta de Chappell de los sintetizadores que dominaban su exitoso debut de 2023 y su único single de 2024, ‘Good Luck Babe’. ‘The Giver’, el single que Roan publicó en marzo, se entregaba al country, y ‘The Subway’ directamente parece una balada de pop-rock alternativo de los 90. Chappell siempre ha cantado un poco como Dolores O’Riordan de Cranberries y Alanis Morissette, y ‘The Subway’ por fin parece una canción de ambas artistas. Después, la melodía «she’s got away» parece extraída de ‘It Must Have Been Love’ de Roxette, aunque es una referencia directa a ‘She’s Got A Way’ de Billy Joel.

- Publicidad -

‘The Subway’ utiliza la metáfora del metro para narrar el proceso de superación de una ruptura. En este caso, el metro de Nueva York -donde se ha rodado su videoclip- simboliza una relación que Chappell asocia a esta ciudad en concreto, y cuyo recuerdo le persigue cuando pasea por sus calles. Roan intenta superarlo, pero todavía no ha llegado a esa estación. Se da cuatro meses y, si no, canta, con humor, que se mudará a Canadá. «Cuento los días hasta que seas otra chica en el metro» es el lema de esta emotiva canción que se anota un gran crescendo gracias a la NOTA FINAL de Chappell. El tren marcha, por fin, hacia la felicidad.

- Publicidad - ¿Qué opinas de The Subway de Chappell Roan? - Publicidad - Está OK

No me gusta

Temazo Ver resultados