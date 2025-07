Alanis (y el público) salvan el Cruïlla más crítico de su historia

Una alerta meteorológica enviada a teléfonos móviles de toda Cataluña pasadas las 14:00 alteró significativamente el desarrollo de la jornada del sábado de Cruïlla. El aviso recomendaba evitar desplazamientos hasta las 21:00 de la noche, aunque un segundo aviso enviado a las 19:30 desactivó la alerta inicial; de manera que Cruïlla se vio forzado a posponer la apertura de sus puertas hasta esa hora y a retrasar el inicio de sus conciertos.

Los horarios actualizados revelaron cancelaciones dramáticas como las de Hermanos Gutiérrez -que tocaban esa misma noche en Casa Montjuïc; en Cruïlla estaban programados a las 18:30- y uno de los platos fuertes, Kaiser Chiefs. Finalmente, los británicos pudieron actuar a las 4:30.

En Instagram, muchos lamentaban la falta de información llegadas las 21:00 de la noche, mientras otros pedían masivamente el reembolso de sus entradas, o incluso la cancelación del evento (!!), al no poder desplazarse desde fuera de Barcelona debido a la suspensión del servicio de trenes, que se prolongó durante tres horas. No es fácil reprogramar una jornada entera de festival en horas, y estoy seguro de que Cruïlla hizo todo lo que pudo en tiempo récord.

A pesar de los contratiempos, los datos finales hablan de éxito: 82.000 personas han asistido a los cuatro días de Cruïlla, 25.000 a su última jornada, encabezada por los conciertos de Alanis Morissette y Love of Lesbian + Amics.

El Parc del Fòrum estaba visiblemente más lleno que los tres días anteriores las 21:30 de la noche. León Benavente presentaron su ‘Nueva sinfonía sobre el caos‘ en un escenario Occident abarrotado que recibía con entusiasmo sus canciones llenas de energía eléctrica y letras existencialistas. Abraham Boba, arreglado para el apocalipsis, clamaba ‘Qué cruel’ ante el micrófono como si fuera su última oportunidad, se arrodillaba en el suelo o se fundía con el público en ‘Ayer salí’, y siempre era imposible retirarle la mirada. ‘Ser Brigada’ fue uno de los temas más coreados.

El plato fuerte de toda la edición de Cruïlla 2025 se llama Alanis Morissette. Ella mantuvo su horario original -las 23:00- aunque el concierto empezó cinco minutos antes para que se proyectara en pantalla ese vídeo de homenaje a sí misma que describe mi compañero Fernando García en su crónica de Mad Cool. Un vídeo que parece subido por un fan en YouTube con el título «Alanis Being Iconic for 5 Minutes» o que parece un tributo de la MTV. ¿Su único sentido? Recordar a la juventud de Cruïlla que, antes de Olivia Rodrigo y Taylor Swift (que salen en el vídeo), estuvo Alanis.

Alanis empezó a cantar ‘Hand in My Pocket’ desde fuera del escenario y, cuando emergió, fue como presenciar a Dios en la Tierra. Junto a su banda, Morissette cantó sin descanso, enlazando una canción con otra instrumentalmente o a través de fragmentos de otras canciones (¿en serio recuperó ‘A Man’, aunque fuera brevemente?) e interactuó con el público lo justo para expresar que estaba encantada de volver a Barcelona o para devolver a los fans los «te quieros» que le enviaban desde el escenario.

Alanis transmitió una energía desbordante durante todo el set, física y vocal. Física porque correteaba de un extremo a otro del escenario, daba vueltas sobre sí misma como una centrifugadora o se postraba en el suelo, dependiendo de la canción. Ya fuera al principio con ‘Hands Clean’ o después con ‘Ironic’, la energía de Alanis reflejaba la de sus inicios en los 90. Sin embargo, también hablaba de hoy: Alanis cantó con una camiseta que llevaba impresa la palabra «Perimenopausal».

Pero la potencia vocal de Alanis me dejó realmente boquiabierto. Durante todo su set me pregunté cómo era capaz de mantener ese nivel vocal durante tanto rato. Ella es una atleta vocal y lo demostró en la parte acústica del set, mi favorita por la manera en que dejó lucir su voz en toda su potencia. Deslumbró cantando al piano la jazzy ‘Rest’ y en ‘Mary Jane’ dejó salir a la bestia vocal que lleva dentro, sosteniendo una nota alta durante largos segundos. Seguro que soy de los pocos que prefieren esta Alanis a la guitarrera. Por eso, eché de menos que interpretara ‘That I Would Be Good’. Otra vez será.

El concierto continuó con ‘All I Really Want’, con Alanis entregada soplando la armónica, y con ‘You Oughta Know’ llegó el siguiente punto álgido. Sobre todo ‘Jagged Little Pill’, pero en menor parte también ‘Supposed Former Infatuation Junkie’ (1998) y ‘Under Rug Swept’ (2002), formaron la base de un set nostálgico, noventero hasta la médula, pero que aún incluyó algún que otro —y merecido— capricho. ‘Thank You’ cerró acompañada de imágenes y tuits expresando gratitud por diversos motivos.

El escenario de Viva Suecia estaba asombrosamente lleno, tanto como el de Alanis o más. El tipo de concierto de rock llenaestadios de Viva Suecia, sostenido por una escenografía compuesta por bloques lumínicos y coloridos visuales, simplemente conecta con un público que se siente atraído por la épica bonita que transmiten sus canciones.

El grupo murciano, que más tarde participará en el concierto especial de Love of Lesbian, ofrece en Cruïlla la dosis de pop-rock heroico esperada, incluyendo algún que otro acento synth-pop o de saxofón ochentero. El repertorio recorre todos sus éxitos, com ‘El bien’, ‘El rey desnudo’ o ‘Todo lo que importa’ (ELLYELLA también salvarán su set en Cruïlla después de la cancelación inicial) y la reciente ‘Sangre’ suena como una canción destinada a permanecer en su setlist durante mucho tiempo.

Muchos se siguen preguntando por qué Love of Lesbian han tocado dos veces seguidas en el Cruïlla. La razón es que Cruïlla ha querido darse un homenaje por su 15 aniversario, poniendo en valor a una de las bandas barcelonesas más populares a nivel estatal, una banda que ha crecido paralelamente al festival. La pregunta era si el concepto de concierto con amigos se traduciría en un show digno de ver o si, simplemente, sería un desfile de artistas sin mucho sentido.

Teniendo en cuenta lo complicado que tuvo que ser organizar un concierto especial con invitados procedentes de diversos puntos de España, en una jornada marcada por la alerta temporal, el concierto de Love of Lesbian fue un éxito. Maika Makovski no pudo cantar ‘Tesis’ con ellos (el de Maika fue uno de los pases cancelados), pero la mayoría de los artistas confirmados sí pudieron participar. Marc Dorian salió en ‘Cuando no me ves’, Valeria Castro en ‘Allí donde solíamos gritar’ y Alizzz en ‘Club de fans de John Boy’.

Las mejores versiones se ajustaron al estilo de los artistas invitados, simplemente por aportar algo diferente a las composiciones ya conocidas. Maria Hein se lució vocalmente en ‘Lucha de gigantes’, aunque pareció algo nerviosa sobre el escenario; Cala Vento tradujeron ‘La niña imantada’ a su estilo punk-rock y Maruja Limón convirtieron ‘Incendios de nieve’ en una divertida fiesta de flamenco rumba.

Otras actuaciones no convencieron tanto, como la de Valeria Castro en ‘Allí donde solíamos gritar’, quizá porque su trémula voz, tan apta para el folk, no acaba de casar con el tipo de canción de Love of Lesbian. Alizzz, escondido detrás de sus gafas de sol, defendió ‘Club de fans de John Boy’ todo lo bien que pudo, pero dio la impresión de que no es un tipo de canción en la que se sienta vocalmente cómodo.

La entrada en el escenario de una enorme tarta amarilla por el 15 aniversario de Cruïlla marcó el final de un show que volvió a ser una lección de euforia, solo que, esta vez, la euforia parecía un pelín más apagada de lo habitual debido a las circunstancias. Balmes, que explicó que el grupo había pasado todo el día en el recinto, tuvo palabras de apoyo para el Cruïlla por su excelente organización de una crisis inédita en su historia. También celebró haber evitado un «Mazón 2». Seguro que las 28.000 personas que asistieron al festival este sábado, concuerdan.