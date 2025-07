Los invitados de Love of Lesbian en Cruïlla: Alizzz, Viva Suecia, Dorian…

Love of Lesbian es una de las principales atracciones de la próxima edición del Cruïlla, que se celebra esta semana, del 9 al 12 de julio, en el Parc del Fòrum de Barcelona.

El grupo liderado por Santi Balmes ofrecerá dos conciertos durante el festival, el viernes 11 y el sábado 12, con motivo del 15º aniversario del evento. El primero tendrá lugar el viernes, mientras que el segundo, el sábado, contará con una serie de artistas invitados que han sido anunciados en las últimas semanas junto a las canciones que compartirán.

El último nombre confirmado ha sido Alizzz, que se unirá a Love of Lesbian para interpretar ‘Club de fans de John Boy’. Además, Viva Suecia participará en ‘Los irrompibles’, Marc Dorian en ‘Cuando no me ves’, Valeria Castro en ‘Allí donde solíamos gritar’, Maika Makovski en ‘Tesis’, Figa Flawas en ‘Algunas plantas’, Maruja Limón en ‘Incendios de nieve’, La M.O.D.A. en ‘Segundo asalto’ y Maria Hein en ‘Lucha de gigantes’.

Según Time Out, también intervendrán Cala Vento -quienes ya interpretaron ‘La niña imantada’ junto a Love of Lesbian en Razzmatazz- y José Madero, con quien se rumorea podrían cantar ‘La hermandad’. El pase anterior, del día 11, será en el mismo formato que todos sus conciertos de este año.