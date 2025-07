10 nombres indispensables de Crüilla 2025 (parte 2)

Quedan apenas tres días para que el Cruïlla celebre su 15ª edición en el Parc del Fòrum de Barcelona del 9 al 12 de julio. El último cambio de precio en las entradas se producirá el lunes 7 de julio a las 23:59 horas.

El 15 aniversario de Cruïlla contará con cabezas de cartel como Alanis Morissette, Sex Pistols y Gracie Abrams, y también con otros que comentamos en este segundo especial dedicado al festival. Entre ellos destacan el reclamo internacinal de St. Vincent y la participación doble de Love of Lesbian, que tocarán solos el viernes y el sábado ofrecerán un concierto lleno de estrellas invitados.

Love of Lesbian + Amics

Love of Lesbian es un grupo históricamente vinculado a Cruïlla, pues actuó en la primera edición del festival y ha participado en él en otras ocasiones a lo largo de su historia. Por ello, la banda de Santi Balmes celebrará los 15 años de Cruïlla actuando en el evento por partida doble, los días viernes y sábado. El segundo día les acompañarán sus «amigos» de la música.



St. Vincent

‘All Born Screaming‘ es el oscuro disco que St. Vincent sigue presentando alrededor del mundo y que le ha vuelto a valer grandes críticas, además de algún que otro Grammy. No es un secreto que los directos de Annie Clark suelen ser espectaculares, si no por su cuidado montaje, por el excelente sonido y la presencia escénica de la artista.



Fermín Muguruza

Pionero del rock radical vasco, fundador de Kortatu y Negu Gorriak, y artífice después de una carrera en solitario que ha apostado por la independencia, el activismo y la mezcla de ritmos como hip-hop, dub, reggae o ska, Fermín Muguruza celebra 40 años de trayectoria con una gira que pasa por el Cruïlla y que reunirá a sus fans con una auténtica leyenda del rock en euskera.



Kaiser Chiefs

Kaiser Chiefs han tenido el buen humor de llamar a su último disco ‘The Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album’. No es irónico: el disco es especialmente accesible gracias a temas tan pintones como ‘Feeling Alright’ o la colorida ‘How 2 Dance’. Kaiser Chiefs presentarán este nuevo álbum en Cruïlla junto al resto de sus éxitos: ‘Ruby’, ‘I Predict a Riot’, ‘Never Miss a Beat’… Un reencuentro con el mejor indie de los 2000 que sigue en activo y buena forma.



Lia Kali

Una de las voces seguras y confiadas del pop actual, Lia Kali presenta en Cruïlla su recomendable disco ‘Kaelis‘, que la hace parecer una Amy Winehouse sedienta de nuevos estilos musicales. Después de darse a conocer con colaboraciones con Dellafuente (‘Fosforito’), Eladio Carrión (‘Me muero’) o, sobre todo, Rels B (‘La vida sin ti’), es el momento de Lia Kali.



Goran Bregović

Entre las leyendas musicales confirmadas en Cruïlla que definen la distintiva propuesta artística del festival se encuentra Goran Bregović. El músico y compositor de origen bosnio, conocido por fusionar la música tradicional de los Balcanes con rock, música clásica, jazz y ritmos gitanos, promete ofrecer uno de los directos más rítmicos, vibrantes y eléctricos del festival.



León Benavente

La dosis de crítica social, ironía y reflexión sobre la condición humana contemporánea la pondrán León Benavente en Cruïlla, a la vez que presentarán su discografía plagada de ritmos de rock oscuro, new wave y electrónica. Con Abraham Boba al frente, León Benavente sigue paseando por festivales su ‘Nueva sinfonía sobre el caos‘.



Vive La Fête

El grupo belga Vive La Fête, compuesto por Danny Mommens (guitarra y voz) y Els Pynoo (voz), encendió los escenarios de Europa con su divertidísima fusión de synth-pop, electroclash y dance-punk con toques de chanson y mucho glamour. Éxitos como ‘Nuit Blanche’, ‘Maquillage’ o ‘Noir Désir’ catapultaron una carrera que continúa hasta nuestros días: el EP ‘Les Sauvages’ es de este año.



Alcalá Norte

La trayectoria de Alcalá Norte sigue imparable, y el grupo madrileño acaba de anunciar una segunda fecha en La Riviera de Madrid el 21 de diciembre, tras agotarse las entradas para la primera fecha del 30 de diciembre. Mucho antes de que culmine la gira de Alcalá Norte, la banda liderada por Álvaro Rivas demostrará en Cruïlla por qué su debut homónimo es considerado el mejor disco nacional de 2024.



L’Impératrice

El guateque veraniego de L’Impératrice es otra de las propuestas destacadísimas en la próxima edición de Cruïlla. Su visión de la música disco, tamizada de French Touch, funky y deep house, ha conectado con un público millonario, y el grupo parisino liderado por Charles de Boisseguin trae consigo una cartera de hits liderada por ‘Agitations tropicales’ y ‘Vanille fraise’ que, en Barcelona, derrocharán color, elegancia y buenas vibras.