10 nombres indispensables de Crüilla 2025

Del 9 al 12 de julio se celebra en el Parc del Fòrum de Barcelona una nueva edición de Cruïlla Festival, que en 2025 cumple 15 años. Los horarios están disponibles. Durante cuatro días actuarán en el festival pesos pesados de la música tanto históricos como actuales, como Alanis Morissette, Thirty Seconds to Mars, Texas, Sex Pistols o Gracie Abrams. En este artículo comentamos 10 nombres imprescindibles de Cruïlla. Esta vez, además, se puede llegar al festival en catamarán.

Alanis Morissette

La gira Triple Moon de Alanis Morissette llega a Cruïlla el 12 de julio, después de visitar Galicia y el Mad Cool de Madrid. Morissette, una de las voces clave de los 90, ha celebrado este mes de junio el 30 aniversario de su tercer disco, el superventas ‘Jagged Little Pill’ (1995), aunque su gira actual recorre toda su fascinante discografía, incluyendo su último disco.



Gracie Abrams

Cruïlla se ha anotado el tanto de fichar a Gracie Abrams, uno de los fenómenos pop juveniles del momento. Abrams, que el pasado mes febrero actuó en el Palacio Vistalegre de Madrid, vuelve a España para seguir desgranando, en Cruïlla, su exitoso segundo álbum, ‘The Secrets of Us‘, que incluye el macrohit ‘That’s So True’, el popular éxito ‘I Love You, I’m Sorry’ y una colaboración con Taylor Swift.



Sex Pistols & Frank Carter

Tras el lanzamiento de ‘Never Mind the Bollocks‘, el primer y único disco de Sex Pistols, ya nada sería igual en Reino Unido. El grupo, liderado por John Lydon, sacudió al sistema con letras incendiarias y actuaciones provocadoras que escandalizaron a la prensa y marcaron a una generación rebelde contra la monarquía y el conservadurismo. En Cruïlla, sin Lydon, la formación incluye a Steve Jones, Paul Cook y Glen Matlock, con Frank Carter (Gallows, Pure Love, Rattlesnakes) como vocalista.



Texas

En un Crüilla lleno de reclamos internacionales destaca la presencia de Texas, uno de los grupos británicos más populares durante los 90 gracias al éxito de singles como ‘Say What You Want’, ‘I Don’t Want a Lover’ o ‘Summer Son’. El grupo escocés liderado por Sharleen Spiteri seguirá demostrando por qué es especialmente querido en España, incluso más que en otros países fuera de Reino Unido.



Thirty Seconds to Mars

La gira ‘Seasons’ de Thirty Seconds to Mars pasará por España y la primera parada es el Cruïlla de Barcelona (después visita el Mad Cool de Madrid, el Marenstrum de Fuengirola, el FIB y el Tsunami Festival de Gijón). Jared Leto y los suyos siguen paseando por el globo el material de su último disco, ‘It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day’, inspirado en la electrónica de los 70 y 80 y presentado con singles como ‘Stuck‘.



girl in red

Otro fenómeno juvenil, esta vez alternativo, es girl in red, el proyecto de la noruega Marie Ulven Ringheim. Sus canciones se viralizaron a lo grande durante la pandemia y conectaron con un público lésbico necesitado de referentes claros, y hoy es uno de los icono musical queer indiscutible. En Cruïlla presenta su útimo disco, ‘I’m Doing it Again, Baby!‘, presentado con el gran single ‘Too Much’.



Viva Suecia

Viva Suecia son uno de los cabezas de cartel nacionales de Cruïlla tras haber llevado ‘El amor de la clase que sea‘ (2022) al Disco de Oro. En 2025 publicarán nuevo disco, pero dicen que saldrá después del verano y que solo habrá un concierto de presentación, que el de Cruïlla lógicamente no será. Del álbum se conocen ya los singles ‘Sangre’ con Siloé, ‘Deja encendida la luz’ y ‘Dolor y gloria’.



Ben Harper

30 años después de ‘Welcome to the Cruel World’ (1994), el mundo que habita Ben Harper no es menos cruel. Pero su música -que fusiona blues, folk, soul o reggae- proporciona un alivio, y sus atemporales canciones, como ‘Forever’ o ‘Diamonds on the Inside’, siguen siendo muy queridas por el público. Harper aterriza en Cruïlla para presentar su último disco, ‘Wide Open Light‘ (2023), junto a su banda, los Innocent Criminals.



Leon Bridges

Otro artista de festejo es Leon Bridges, adalid de la canción romántica actual, que este año celebra el décimo aniversario de su debut, ‘Coming Home‘ (2015). Bridges está dedicando el mes de junio a publicar en redes contenido extraído de aquella era y estos días ha lanzado un tema inédito, ‘Hold On’. En Cruïlla, eso sí, trae nuevo material, el de su último disco, ‘Leon’, publicado en octubre.



Hermanos Gutiérrez

Hermanos Gutiérrez, el dúo musical y familiar de los guitarristas suizo-ecuatorianos Alejandro y Estevan Gutiérrez, ha popularizado enormemente sus composiciones instrumentales, que beben tanto de la música latina como de la banda sonora de Ennio Morricone. Conocidos por sus envolventes y emocionales directos, presentan su ‘Sonido Cósmico’, el contenido en su último trabajo.